"No hay lugar para personalismos. Cristina lo demostró cuando ayudó a constituir este Frente de Todos amplio, que permitiera recuperar el gobierno nacional. La lista Celeste y Blanca expresa esto. En las PASO no se discute el liderazgo del peronismo. La gente definirá quiénes son los y las mejores candidatos y candidatas para ganar y darle a nuestro gobierno la mayoría que necesita para el modelo que queremos llevar adelante", dijo la senadora Marilin Sacnun en mensaje tácito hacia los sectores del peronismo santafesino que no entraron en el armado promovido por Omar Perotti y aprobado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La compañera de lista de Marcelo Lewandowski busca renovar mandato en la Cámara Alta para seguir la agenda santafesina: en su opinión, temas de infraestructura y redistribución de riqueza, y también cobrarle a Nación la deuda que mantiene con Santa Fe y que la Corte ordenó saldar.

Sacnun atendió a este diario en un intervalo de la última sesión del Senado que dio media sanción al convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero para la creación del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales. Un tema que moviliza a la referente cristinista en Santa Fe. "Es un proyecto estratégico, para activar de una vez por todas el desarrollo del norte provincial, generar empleo, incluir esa tierra al mapa productivo. Son cinco millones de hectáreas, y la mitad son en Santa Fe. Avanzar en esto significa arraigo, equidad poblacional y territorial. Es un tema pendiente desde 1972", enfatizó.

Con la campaña ya en marcha, logró también ampliar la "zona fría" para bonificar la tarifa de gas en los departamentos del sur. En esta charla, reveló que se viene un proyecto similar para los departamentos "cálidos" y respecto de la tarifa eléctrica. "Son alivios para el bolsillo, e incentivos para el consumo, como lo son Billetera Santa Fe y Boleto Educativo Gratuito. Es revisar el desastre de tarifas y el empobrecimiento energético en el que nos sumió el gobierno de Mauricio Macri", recalcó la legisladora oriunda de Firmat.

La alquimia política que urdió la lista Celeste y Blanca tiene en cuenta ciertas características del electorado santafesino, atravesado por el influjo de la pandemia y donde una vez el macrismo casi accede a la Casa Gris. Y encima, remar contra el efecto de la pirotecnia de campaña, como la foto del cumpleaños en Olivos.

"Hay un núcleo duro de la oposición –replicó Sacnun– que en este año y medio ha estado buscando motivos para perforar la legitimidad y credibilidad del gobierno nacional. No digo que hagamos todo absolutamente bien, pero el esfuerzo de este gobierno ha sido enorme para sostener un sistema de salud que recibimos quebrado, un estado en emergencia. Para poder garantizar el acceso a una cama crítica en pandemia y el esfuerzo de sostener la economía, el poder adquisitivo del salario", dijo. "Mientras se otorgaban ATP, IFE, Repro a la vez eximíamos de Ganancias a 1.270.000 trabajadores y trabajadoras –recordó la senadora–. Son políticas dinamizadoras del mercado interno, garantizadoras del poder adquisitivo del salario. Eso es por decisión política del gobierno nacional, pero los medios de comunicación concentrados no pusieron eso en letras de molde sino este tema de la foto pese a que el Presidente pidió disculpas, admitió el error. Sin embargo intentan socavar la legitimidad del gobierno. No por nuestros errores, sino por nuestros aciertos. Frente al acierto de la campaña de vacunación, de la recuperación económica que se comienza a ver, frente a no haber perdido 750 mil puestos de trabajo, por eso deben empalidecer la gestión del Presidente a partir de esas cuestiones que las maximizan con el aparato comunicacional a su servicio", refractó.

—¿Quién y por qué debe liderar el rumbo del peronismo en Santa Fe?, preguntó Rosario/12.

—No creo que las PASO definan el liderazgo del peronismo en Santa Fe. Es un error pensar que discutimos eso, es adelantar un debate que no se dio en el ámbito del Partido Justicialista. Tuvimos dos congresos y nunca se discutió eso. Ahora debemos discutir en esta elección quiénes son los y las mejores candidatos y candidatas para representar al Frente de Todos en noviembre, ganar la general y darle a nuestro gobierno nacional la mayoría que necesita para el modelo que queremos llevar adelante.

—Según la vehemencia de las declaraciones de Agustín Rossi, pareciera que sí está en discusión el rumbo del partido.

—No hay lugar para personalismos. Cristina lo demostró en 2019 cuando ayudó a constituir este Frente de Todos amplio, plural, que permitiera recuperar el gobierno nacional. Con la misma lógica constituimos ahora con el apoyo de Alberto y Cristina y del gobernador esta lista Celeste y Blanca con el mismo entendimiento. Hay que construir colectivos diversos y plurales. Así lo demostramos porque provenimos de distintos espacios: Lewandowski que expresa el sector de María Eugenia Bielsa, mi caso expresando a Cristina Fernández de Kirchner, Roberto Mirabella expresando el sector de Omar Perotti, hay intendentes y presidentes comunales de toda Santa Fe. La salida de la pandemia y la recuperación no irá de la mano de personalismos, vamos hacia otro tipo de construcción. Quien piense así está equivocado. El faro es Néstor, que pensó la reconstrucción de este país que venía del infierno en 2003 con esa salida de construcción plural, participativa y democrática. Ese es el camino.

A la hora de repasar su agenda en el Senado, mencionó "el sistema de navegación troncal", lo que se llama "hidrovía Paraná-Paraguay". "Debemos hacer escuchar la voz de Santa Fe. Puede ser una herramienta que genere mayor equilibrio en lo territorial, económico y social. No es solo proveer a un esquema productivo, también es la redistribución de la riqueza y el delito de criminalidad organizada que se usa allí, el narcotráfico, el contrabando, la triangulación que sustrae recursos al Estado nacional.

—En concreto, ¿la hidrovía debe ser concesionada nuevamente o es la oportunidad del Estado por administrarla como bien público no privatizado?

—El Estado primero debe explorar su capacidad actual para no obturar la navegación troncal, no podemos poner en riesgo el ingreso de divisas en Argentina. Sí debemos establecer un plan estratégico que permita pensar un desarrollo de industria naval. El Estado debe hacer una fuerte autocrítica y constituirse en un claro contralor de lo que ocurre a través de este sistema en lo económico, social y medioambiental. La protección de los humedales es clave, esta bajante no es casual. Otro tema pendiente es la profunda y necesaria reforma de la Justicia Federal, raquítica en Santa Fe".