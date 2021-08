”Me voy con bronca porque merecimos ganar. Erramos muchos goles en el primer tiempo y lo perdonamos. Desgraciadamente se nos escapó la victoria. Tengo bronca porque nos empataron de un lateral. Generamos situaciones bastante claras para ganar”, aseguró Cristian González. El entrenador de Central se mostró frustrado por el empate pero destacó el esfuerzo de sus jugadores: “Estoy muy identificado con estos jugadores, lo dieron todo y lo dan todo por este cuerpo técnico. Siento mucho orgullo por mis jugadores”. Fernando Gamboa, por su parte, tampoco mostró satisfacción por el resultado. "Volví a Newell's para ganar este partido. El empate no era lo que queríamos, este resultado no me deja tranquilo. Tengo un sabor amargo. Hay un dejo de tristeza porque teníamos la necesidad de darle una alegría a la gente. No llegamos a ganarlo pero tuvimos situaciones para hacerlo", analizó el técnico de Newell's. "A veces los clásicos te llevan a no poder convivir con la ansiedad. Noté que nos salteábamos una tenencia de pelota para buscar un pase gol. Fuimos verticales en situaciones que no hacia falta", lamentó Gamboa.