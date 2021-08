El partido debió terminar con los veintidós jugadores tomados de los hombros para al unísono inclinar la cabeza hacia abajo y recibir el aplausos de todos. La falta de público en el estadio fue lo único que le faltó a un espectáculo deportivo extraordinario. Newell’s y Central se dedicaron a jugar. Lo que importó fue la pelota. La Lepra la tuvo más, pero Central la movió mejor. Por casi 80 minutos el partido fue toda emoción, con ataques ligeros y atajadas sobresalientes de Alan Aguerre. Damián Martínez y Lucas Gamba hicieron sufrir a todo Newell’s. Maximiliano Comba y Nicolás Castro le dieron esfuerzo, reacción y gol a la Lepra. Y el empate fue justo, aunque el canaya se fue del parque Independencia con la sensación de haber disfrutado de una gran obra arruinada solo por el final.

Los dos pensaron el partido para ganar. Newell’s intentó presionar alto; Central en hacer ataques rápidos con la velocidad de Ferreyra, Gamba y Martínez. En el pizarrón, Central sacó ventaja. Zabala llegó a instancia de gol a los pocos minutos. Apareció por derecha, puso el pie derecho para recibir un centro pasado de Blanco y no fue gol porque Aguerre hizo la atajada de la fecha: sacó la pelota sobre su palo izquierdo cuando ya lo había superado.

Newell’s mostró rabia para la respuesta a los pocos minutos. Para eso se apoyó en Cristaldo, de juego incisivo. El ex Racing lo intentó en una repentina mediavuelta en el área chica que se fue desviada. En una jugada de pases, no llegó a pegar con fuerza un centro atrás y en la más clara corrió desde mitad de cancha, pisó el área y definió alto. En esa carrera se lesionó y dejó la cancha. Newell’s perdía a su mejor hombre.

Central no tenía a Vecchio influyente en el juego. El diez a los pocos minutos mostró problemas musculares. Pero el ataque canaya fue punzante. Porque Gamba se sacó siempre a un hombre de encima, Martínez acompañó todos los ataques, en un despliegue físico destacado, y Ferreyra se colaba a veces con sus gambetas cerca del área. El volante izquierdo lo tuvo con un derechazo que se perdió por el primer palo y Martínez, en una aparición por derecha, le pegó alto. En esos minutos de dominio agresivo, Vecchio y Gamba armaron jugada por derecha que Ruben no pudo empujar sobre la línea. Con la salida de Cristaldo, Newell’s se alejó de Broun.

El fútbol de ataque que se prousieron ambos mostró además la presencia de jugadores de nivel, como Lema y Avila, cada uno en su área de intervención. Mansilla acompañó mucho mejor a su compañero de zaga que Almada. Pero los laterales canayas, Blanco y Martínez, asumieron en ataque protagónicos que no pudieron repetir Compagnucci y Negri. Si se calificara a cada jugador, en la suma Central le ganó por puntos a Newell’s.

En el segundo tiempo el libreto se no alteró. Nadie se tentó con especular. Central nunca dejó de mostrarle los dientes a Newell’s. Su voracidad ofensiva encontró premio en un gol de tiro de esquina. Martínez se anticipó y cabeceó de espaldas al arco. El grito de sus compañeros lo alertó del gol que no vio. Y fue ahí, en ese momento, donde Central tuvo la oportunidad de sacar de escena a uno de los protagonistas de la obra.

Pero el papel que asumió Newell’s fue el de la rabia. No se alteró, aunque estuvo aturdido. El local se recuperó del golpe. Para eso se apoyó en Comba. El ex Gimnasia recibió de un lateral y giró para quedar orientado al arco. Tocó atrás para sacar el balón del área, pasó por Negri y Pérez, le llegó a Castro y el chico definió a la carrera, cruzado, como ya está acostumbrado, para el empate. Cansados, en los últimos minutos ya no había sorpresa en los ataques. Nadie supo ganar. Y faltó el aplauso del público por el espectáculo ofrecido.

1 Newell’s

Aguerre

Compagnucci

Lema

Mansilla

Negri

Pérez

Sforza

Castro

Cristaldo

Scocco

Comba

DT: Fernando Gamboa

1 Central

Broun

Martínez

Almada

Ávila

Blanco

Zabala

Ojeda

Ferreyra

Vecchio

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

Goles: ST: 7m Martínez (C), 14m Castro (N).

Cambios: PT: 26m Sordo por Cristaldo (N). ST: 18m Belluschi por Sforza y Maccari por Pérez (N), 22m Torrent por Martínez (C), 32m Luques por Ojeda y Marinelli por Gamba (C) y 45m Giani por Comba (N).

Árbitro: Andrés Merlos

Cancha: Coloso del Parque