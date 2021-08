El juez Daniel Juan Canavoso hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Abogada del Niño, Marta Aguilar, en representación de una adolescente que pidió que tanto ella como sus tres hermanxs menore puedan reingresar a la vivienda familiar en la que residían antes de quedar bajo el cuidado de una tía paterna. Además, la abogada solicitó que la progenitora sea excluida del inmueble.

Aguilar explicó a Salta/12 que su intervención surgió hace dos años por una causa que se inició en el sistema de protección. Dijo que ésta se dio en el contexto de una familia conformada por madre, padre, dos adolescentes y dos niñxs. El padre falleció, y entonces "la familia se desborda", indicó la abogada, la madre comenzó a ejercer violencia intrafamiliar y a tener conductas abandónicas.

El proceso comenzó por la guarda a favor de una tía paterna. Aguilar explicó que cuando hay niñxs descuidadxs por sus progenitores se busca a un familiar que pueda hacerse cargo. También contó que lxs niñxs habían tenido que abandonar su hogar debido a esa situación que vivían, la abogada pidió que el inmueble les fuera restituido a lxs hermanxs y a quien está a cargo de su cuidado.

La hermana mayor de lxs niñxs, todavía adolescente, solicitó en el proceso la asistencia de un abogado, para que la guarda sea otorgada a la tía paterna. En la Asesoría de Incapaces le informaron sobre la existencia de la Abogada del Niño, la chica se entrevistó con Aguilar y terminó siendo representada por ella.

Aguilar dijo que quedó acreditada la situación de "violencia y abandono". En este sentido, sostuvo además que la madre "no ha vuelto a solicitar a sus hijos, ni fue a intentar reinvindicar su situación". Dijo que la mujer compareció en un primer momento cuando fue citada, con una representación letrada y después no.

La abogada dijo que había que proteger el derecho a la vivienda de lxs hermanxs. Respecto a la madre, señaló que siempre existe posibilidad de revinculación y que el derecho de familia "siempre se puede reveer". Afirmó que el ideal es que la madre tenga relación con sus hijxs pero no eso no se puede lograr si ella no muestra voluntad para ello.

En un comunicado la Asesoría de Incapaces explicó además que la madre de lxs niñxs resultó adjudicataria de la casa otorgada por el Instituto Provincial de la Vivienda antes del fallecimiento del padre.

Ese inmueble constituía el centro de vida de lxs hermanxs hasta que, por los problemas de abandono y sendas denuncias de violencia familiar fueron dadxs en guarda a su tía paterna, debiendo convivir con ella en otra vivienda que no cuenta con las condiciones y las comodidades necesarias para que puedan llevar una vida digna.

El juez consideró en su fallo que la madre no cumplió con la responsabilidad de otorgar contención afectiva y económica a sus hijxs, y que lxs niños son titulares del derecho a una vida digna que permita el pleno desarrollo de su personalidad; por lo cual hizo lugar a la medida cautelar solicitada, preservando el interés superior de lxs hermanxs a vivir en las mismas condiciones previas al fallecimiento del padre y el abandono de la madre.

El juez dispuso que la madre de lxs niñxs deberá dejar la vivienda familiar en el plazo de 5 días de su notificación, dando lugar a que en la casa puedan residir los niños y la actual responsable de sus cuidados.