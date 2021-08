En plena confrontación con el radical Facundo Manes, el candidato del PRO Diego Santilli se dio un baño de Macris. Primero, estuvo con el ex presidente Mauricio Macri en una actividad en Tres de Febrero. Luego participó, junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de una recorrida con Jorge Macri, el intendente de Vicente López. Fue uno de los primeros aportes de Jorge Macri a la campaña larretista, luego de que se bajara de su candidatura. En cuanto al ex presidente, eligieron un distrito del conurbano, que es la zona donde tiene la peor imagen negativa (no fue, no obstante, un distrito del sur), porque consideraron que el encuentro, de todas formas, iba a nacionalizarse. Santilli todavía podría sacarse una foto más con Macri en el interior de la provincia, donde busca descontar la ventaja con Manes.

El papel del apellido Macri en el conurbano bonaerense fue tema de debate en el comité de campaña de Juntos por el Cambio. Hubo posiciones en contra, como la de Alfredo Cornejo, que directamente consideró que el ex presidente ni debería aparecer porque es funcional al oficialismo. Y, por otro lado, Larreta y Vidal lo invitaron a participar de la campaña. Más allá de lo que piense en su fuero interno, el jefe de gobierno estaba convencido de que no iba a poder evitar que Macri se meta en la campaña, ya sea en declaraciones públicas como en recorridas con candidatos. Así que eligió negociar para que haga el menor daño posible.



De allí que la semana pasada compartió un encuentro con Vidal, si bien hubo algunas diferencias en torno a la publicidad que le querían dar (Macri buscó que hubiera más prensa). Es probable que no sea el único que tenga con la candidata porteña. Con Santilli, había dudas sobre si llevarlo al conurbano, que es donde Macri funciona como un salvavidas de plomo. Se especuló con una actividad en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero finalmente el primer encuentro con Santilli fue en Tres de Febrero, distrito que gobierna Diego Valenzuela, el único de los intendentes que durante 2020 se mostró dispuesto a sacarse fotos sonrientes con el ex presidente. "Se iba a nacionalizar igual, por más que no fueramos al conurbano", explicaron desde el comité de campaña.



La temática elegida para el encuentro entre ambos fue la misma que con Vidal: la educación. El encuentro fue el domingo. "Visitamos a madres, padres, docentes y chicos autoconvocados, con quienes peleamos codo a codo para defender la presencialidad cuidada en las escuelas y garantizar el derecho de nuestros hijos e hijas a tener un futuro con más y mejores oportunidades", indicó Santilli, quien reiteró sus propuestas para mejorar la infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires.

Lo mismo hizo Macri: "Hoy acompañé a @diegosantilli al encuentro con la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación de Tres de Febrero. La semana pasada también estuvimos con @mariuvidal y otro grupo de padres. Es muy doloroso escuchar el daño que hizo en los chicos, en las familias y en todos nosotros la cuarentena eterna impuesta por el gobierno", se lamentó el ex presidente, que tanto en su mandato nacional como en sus ocho años como jefe de gobierno porteño ajustó el area educativa. "Para que ese dolor sirva, tenemos que usarlo como un gran aprendizaje: nunca más podemos dejar que alguien atropelle nuestras libertades. Si queremos asegurar una educación de calidad para nuestros hijos, los padres tenemos que estar en la discusión", afirmó el ex mandatario, que eliminó la paritaria nacional docente.

No fue el único Macri con el que se mostró Santilli: este lunes compartió una recorrida con Jorge Macri. El intendente de Vicente López bajó su candidatura luego de extensas negociaciones con Larreta, y estuvo presente en el lanzamiento de Santilli y, de nuevo, cuando presentó sus propuestas de campaña. Pero a algunos les llamó la atención el bajo grado de participación que venía teniendo en la campaña. Después de todo, Jorge Macri se pronunció contra exportar un candidato de la Ciudad de Buenos Aires y contra que Larreta digitara las listas.

Todo eso parece haber sido olvidado --de momento-- en la recorrida en la que estuvieron Santilli, Larreta y Jorge Macri. Desayunaron en un café de Vicente López e hicieron una recorrida. El candidato volvió a hablar de la educación: "Hay que evaluar, porque si no pasan cosas como en Toyota u otras empresas, donde no encuentran jóvenes con secundario completo", afirmó. “Los argentinos tenemos que tomar a la educación como política de Estado. Esto significa ver qué nos falta en infraestructura, equipamiento básico y conectividad", dijo junto a Larreta, que lleva recortados más de 500 millones en inversión en infraestructura escolar porteña en lo que va de este año.



“Se juega en qué modelo de país queremos vivir. Si queremos profundizar un modelo como el de hoy, donde cada vez hay menos laburo y los chicos no están en las escuelas", afirmó Larreta, como si la pandemia no existiera. Jorge Macri llamó a ratificar su gestión en Vicente López con el voto. Y afirmó: “Junto a Horacio y Diego hemos intercambiado experiencias de gestión que nos permiten seguir trabajando en equipo, y eso se ve reflejado en lo que hacemos para mejorarle la vida a la gente. En Provincia con un candidato como Diego, que representa todo lo que puede dar Juntos”.