Mariana Eiman es precandidata a concejal de la lista Primero Rosario, espacio lleva como precandidatos a senador nacional a Jorge Boasso y a diputado nacional a Luis Contigiani dentro del Frente Primero Santa Fe. En ese marco Eiman lleva su compromiso de llegar a ocupar una banca en el Palacio Vasallo de poner el foco en áreas de seguridad ciudadana, obras, políticas inclusivas y de generación de oportunidades. De hecho, el lema elegido por el espacio grafica la mirada sobre las estructuras políticas tradicionales: “Votemos diferente. Hagamos que funcione”. "Creemos que la estructura del Estado municipal está disociada de los resultados”, dijo la precandidata. En ese sentido, Eiman brindó ejemplos del divorcio del municipio con la sociedad rosarina: “Tenemos normas de tránsito, inspectores, se hacen procedimientos, sin embargo las infracciones están naturalizadas. Hay distritos con personal y programas de diversas actividades, sin embargo la gente siente en su mayoría que no recibe las respuestas. Hay líneas de reclamos pero no atienden y cuando lo hacen nada sucede. Existen políticas de apoyo a emprendedores que no redundan en nuevos emprendimientos. Tenemos una Guardia Urbana Municipal pero no se llevan a cabo las funciones de control y prevención que le corresponden al Estado".