Con declaraciones de peritos, además de vecinos y testigos de las balaceras a objetivos judiciales cometidas en 2018, transcurrió ayer la tercera jornada del juicio a Ariel "Guille" Cantero y otros seis acusados. Al mismo tiempo, tras el secuestro de un telefóno de línea en la celda de Cantero, en el penal de Marcos Paz --en el marco de la investigación por los disparos al Cento de Justicia Penal, el miércoles pasado--, la interventora del Servicio Penitenciario Federal dijo que "es un teléfono público que se encuentra en el pabellón y los reclusos usan con tarjetas". María Laura Garrigós agregó en Radio2 que "lo mueven porque no está amurado a la pared y el cable llega hasta la celda".

Los primeros hechos que están siendo ventilados en el juicio son los ataques del 29 de mayo de 2018. En simultáneo, aquella noche, personas en moto dispararon el frente de inmuebles de Montevideo al 1000 e Italia al 2100, relacionados a uno de los jueces del tribunal que dictó sentencia condenatoria a integrantes de la banda de Los Monos, por asociación ilícita y homicidios, alrededor de un mes antes. Se trata de uno de los siete ataques por los que está imputado Cantero, como instigador, mientras ya estaba preso.

Un vecino del primer inmueble dijo haber escuchado "ruidos fuertes y secos" mientras subía a su departamento. Sobre la fachada del edificio quedaron marcas de seis orificios de balas. Además, los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Gastón Ávila y Aníbal Vescovo dieron a conocer -a partir de un perito informático- un intercambio de mensajes de WhatsApp registrado previo a los ataques, en los que la gran mayoría figuraba como "eliminado" por quien los envió (no se indicó), excepto una imagen en la que se leían tres direcciones, entre ellas las de Montevideo al 1000 e Italia al 2100, números de teléfonos celulares y la patente de un vehículo.

A media mañana, el fiscal Ávila dijo que se está “acreditando, caso por caso, la materialidad de los hechos. Estamos demostrando cada uno y cómo fue la mecánica, para más adelante determinar la responsabilidad de cada uno de los autores”, en los hechos que atribuyen a "tratar de condicionar al sistema de justicia".

En tanto, sobre el hallazgo del teléfono fijo en la cárcel donde está detenido Cantero, el fiscal explicó que la investigación es "paralela" ya que tiene que ver con "la que lleva adelante el fiscal Carbone sobre la balacera contra el Centro de Justicia Penal (del miércoles pasado) y no influirá en lo que es materia de este juicio”, que apunta a una docena de hechos de 2018.

Al respecto, Garrigós dijo que “en los pabellones hay teléfonos públicos puestos por la empresas Telecom y Telefónica que los internos utilizan con tarjetas para comunicarse con familiares, porque las personas detenidas no están incomunicadas”, aclaró.

Sobre el teléfono secuestrado en la celda de Cantero señaló que es “un pabellón chico con las celdas abiertas durante el día, porque se cierran a la noche, y las personas circulan por adentro. Los equipos no se amuran en la pared. Son teléfonos públicos con cable largo. La celda estará a un metro. Supongo que él lo estaría usando en ese momento (del allanamiento)”, indicó en Radio2. Y agregó: "No digo que sea normal, cuento cómo es la composición física del lugar”.

En tanto, planteó que “si hubiera una connivencia con el Servicio Penitenciario el personal le hubiera dicho 'pone el teléfono en su lugar' y no lo hubieran encontrado. No es un problema de corrupción del Servicio Penitenciario, no lo veo así”; aunque aclaró que se inició un sumario y de allí surgirá si hubo “irregularidad”.

Finalmente, planteó no hay otro aparato en ese pabellón: "Lo que tengo que hacer es conseguir que la empresa telefónica coloque uno nuevo porque si no voy a tener planteos de habeas corpus por negar la comunicación a la personas de ese pabellón”.