La muerte de Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, causó conmoción en el mundo de la música. Cientos de artistas despidieron a leyenda del rock en sus redes sociales, pero faltaba la palabra de sus históricos compañeros: Mick Jagger y Keith Richards. Un par de horas después de conocer la noticia ambos realizaron, casi en simultáneo, posteos para despedir a su amigo y compañero de banda.



Jagger no pronunció palabra sino que optó por compartir una foto de Watts en su cuenta de Instagram, donde se lo ve tocando la batería con una gran sonrisa.

Unos minutos después, Keith Richards sumó su homenaje. El guitarrista también publicó solamente una foto, aunque en su caso de un set de batería con un cartel que reza “Closed” (cerrado, en inglés).

Watts, que falleció este martes en Londres a los 80 años, se sumó a los Stones en 1963 después de que Mick Jagger y Keith Richards descartaran a otros bateristas. "Charlie Watts me da la libertad de volar en el escenario", comentó Richards en ese momento.

Watts ayudó a la banda a convertirse, junto a The Beatles, en uno de los símbolos del rock en los años 60 con clásicos como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Jumpin 'Jack Flash", "Get Off My Cloud" y "Sympathy for the Devil".