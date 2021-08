Julieta Aylen Orderica (más conocida como Blair Bladde) es una joven de 19 años que vive en Punta Alta y triunfa con sus singles melancólicos. Su primer tema llamado “Al final del día” cuenta con más de 300 mil reproducciones en Spotify y más de 600 mil en Youtube con su video oficial.

Sobre el proceso de esta canción Blair explica a Las12 que ella había conocido por Instagram a Mati Bulls (su productor músical): “mi mano derecha, un amigo de oro” como lo describe, ya que el fue el primero que la “bancó mucho” y “vió algo en ella”. La joven cuenta que en sus primeros acercamientos con la música, usaba beats de boom bap que encontraba en Youtube y les grababa su voz por encima, pero que un día por la madrugada subió un tuit donde preguntaba si alguien le mandaba un beat y Mati le mandó por WhatsApp el instrumental que luego usarían para su primer canción.

Blair explica: “Al otro día me levanté, fui a la escuela y en una hora libre me puse a escribir la letra. Estaba un poco decaída de ánimo y necesitaba canalizar la tristeza por algún lado y me salió, ni la pensé, agarré la lapicera y empecé a escribir sin levantar el brazo y se me salió ahí todo el tema”. Agrega que lo único que no le había salido era el estribillo debido a su perfeccionismo, pero que en el camino al estudio, el mismo día que tenía que ir a grabar las voces para "Al final del día", se le ocurrió mientras caminaba.

Al comienzo de su carrera, Juli cuenta que no sabía mucho de música. Ella estudia diseño gráfico, pero como una elección secundaria, quería complementar el estudio con otras cosas de su interés como la música, pintar (una de las cosas que más le apasiona), bailar, escribir, leer y sacar fotos. Dice: “la posta es que siempre el estudio fue una segunda opción porque quería que la música estuviera en primer plano porque fue algo en lo que noté que me estaba yendo bien, pero de repente con la pandemia se complicó. Mi plan era estudiar en Buenos Aires pero me tuve que volver y estoy haciendo una carrera acá donde vivo”.

Desde muy chica, la música fue algo que la atravesó, la pequeña Blair se nutrió mucho de bandas nacionales indies como El Mató a Un Policía Motorizado y Tobogán Andaluz, relata que: “Escuchaba que las letras eran muy lindas y me interpelaban, era como escuchar poesía y yo leía mucho de ese género y dije bueno capaz que de onda si le pongo musica a esto, puedo hacer una canción. De más chica pensaba siempre '¿cómo es que está gente hace música? A mí no me da la cabeza' y después me di cuenta de que si bien es un proceso súper arduo, si te ponés a hacerlo, lo lográs. A mi el miedo me estaba obstruyendo las ideas”.

Foto: Pablo Nacimiento





Seamos como las Hinds: se divierten cuando tocan

Julieta cuenta que de chica con sus amigas jugaba a tener una banda: “ninguna sabía del todo como tocar un instrumento, pero yo tocaba un poco la guitarra, mi mejor amiga toca el piano, ella además tenía batería y bajo en la casa y nos poníamos a improvisar. Yo era muy fanática de una banda española de cuatro chicas que se llama Hinds, esas cuatro chicas me abrieron la cabeza porque hacen garage rock y yo veía que había gente que las bardeaba, pero ellas se re divierten igual y cantaban desafinadas con los instrumentos desafinados. Lo que más me llamaba la atención era la energía que tenían y cómo la pasaban tan bien al tocar”. Se las mostró a sus amigas y les dijo “seamos como Hinds” y desde chica el sueño de subirse a un escenario a tocar sus propias canciones iba tomando forma desde el juego.

Hoy por hoy, Blair Bladde cuenta con ocho canciones en Spotify, entre ellas “Delirio” su canción con más reproducciones, en la que colabora con la artista Louly y “Tu ausencia”, el último tema que sacó como single el 16 de octubre de 2020.

A este último track, la trapera lo describe como una segunda parte de su primer tema y dice: “Era uno de mis últimos días en Capital Federal, ya en pandemia, había arreglado ir a la casa de Bullz y grabar el tema. Él me había pasado el beat y yo la noche anterior al encuentro, con el equipo de un chico que hacía música y vivía donde yo me estaba quedando, en menos de una hora lo grabé. Al día siguiente, le terminamos de dar forma junto a Mati”. Juli agrega que le tiene mucho cariño al tema por la forma rápida y efectiva en que la grabó y que a ella lo que más le gusta es tener la base hecha e ir agregando y cambiando cosas durante la post producción. En su paso por CABA explica que fue mucho más placentero el trabajo, ya que lo hizo codo a codo junto a su productor.

La fotografía es una de las pasiones de Julieta y por eso, pensar los vídeos le encanta, declara (entre risas) que incluso hasta podría decirse que hace música para hacer vídeos, explica: "Siempre me gustó mucho la actuación frente a cámara y todo lo audiovisual, desde los 15 que grabo videos, los edito y les pongo música. El vídeo de "Tu Ausencia" está editado con MovieMaker y después con otro programa le cambié los colores para que se vean más lindos, pero mi compu es tan lenta que ni lo podía ver bien", agrega también que uno de sus sueños es actuar en un cortometraje y dirigir un videoclip, ya que cada vez que escucha una canción no puede evitar inventar historias y visualizarlas en su mente.



Luego de un bloqueo artístico que tuvo luego del lanzamiento de su último tema en marzo, Blair decidió explorar otros terrenos musicales como el rock de los 70’s y el pop rock para ampliar sus horizontes y volver a escribir. Cuenta en primicia a Las12: “Me gustaria sacar un EP y renovar mi estilo, me gustaría pensar un concepto y largarlo. También me gustaría tocar en vivo con una banda, algo con mucho más cuerpo y de paso cumplir mi sueño frustrado de tener una banda de rock y quizás hasta reversionar mis temas”.

Los temas de la artista multifacética de trap melódico, se encuentran tanto en Youtube como en Spotify bajo el nombre BLAIR.