La reacción a la crisis deportiva e institucional que rodea al primer equipo fue la que se le reclamaba: goleada ante Arsenal. Cómoda, a ritmo de entrenamiento, con Lucas Gamba ostentando un rol de goleador que no lo caracteriza ante un rival caído de brazos, que lo atormenta hacer frente al nivel de la Primera División. El conjunto de Cristian González necesitó diez minutos para marcar diferencia y dejar todo definido, ideal para luego darle descanso a jugadores que venían con exigencia física al límite. La goleada se extendió a cuatro a cero y todo el segundo tiempo se jugó solo por obligación.

En una semana, Central se encontró sin Copa Sudamericana, último en la tabla en Liga Profesional y con jugadores enfrentados con parte de la dirigencia. Por eso el compromiso ante Arsenal no resistía ningún tropiezo. La necesidad era obligación. Y la tarea se resolvió en minutos. Arsenal jugó sin atención colectiva, un equipo donde las individualidades no encastraban en una idea de juego y en defensa las facilidades ofrecidas fueron aprovechadas por Central. Es que el canaya sale a atacar de local y cuando metió la primera pelota en el área, por centro de Covea, definió en soledad Gamba en el área chica. Iban siete minutos. Poco después, en el segundo ataque, Ferreyra apareció por derecha y otra vez Gamba, solo en el área, marcó el segundo con cómoda palomita.

La defensa de Arsenal era para reemplazarla entera. Antes de que Damonte pueda hacer cambios, Central ya había definido el partido. Porque luego de algunos intentos tímidos en ataque de la visita, con Albertengo como amenaza, Martínez metió la pelota en el área cuando todo Arsenal salía, un rebote le favoreció a Ruben y el goleador del equipo, de mediavuelta, anotó el tercero. En todas las pelotas, Sappa aparecía con las manos lejos de la pelota, impotente.

Con los tres goles ya no hubo más partido. De hecho, en el segundo de Gamba Arsenal ya tenía asumida la caída sin siquiera intentar dar pelea. El equipo de Sarandí juega sin expectativas, se siente inferior al rival, síntomas que sin dudas lo llevarán a la pelea por la permanencia el año que viene si no se levanta a tiempo. El primer tiempo se fue con otro gol de Gamba, el tercero, con remate alto al primer palo. Otra vez la figura canaya recibió solo en el área e hizo lo que quiso para no fallar.

Los cuatro goles de diferencia le quitaron todo interés al segundo tiempo. Arsenal ya no tenía ánimo para ensayar alguna respuesta y nada cambió con el ánimo de jugar que mostraron los que ingresaron. Central empezó a especular con el estado físico de los jugadores. González hizo cambios para preservar a los que estaban más cansados después del clásico y preservó a Gamba, Ruben, Ojeda y Martínez, pensando en el partido del domingo. La victoria sacó a Central de la última posición. Ahora le llegó el momento de empezar a escalar posiciones para recomponer su muy mal arranque de temporada.

4 Central

Broun

Martínez

Avila

Almada

Blanco

Zabala

Ojeda

Ferreyra

Covea

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

0 Arsenal

Sappa

Benavídez

Navas

Méndez

Suárez

Castro

Larralde

Picco

Antilef

Albertengo

Ruiz

DT: Israel Damonte

Goles: PT: 7m, 10m y 37m Gamba (C), 15m Ruben (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Suso por Antilef, Miloc por Picco, Ortiz por Larralde y Papa por Suárez (A), Luques por Ojeda (C), 15m Belloso por Albertengo (C), 17m Caraglio por Ruben (C), 19m Infantino por Covea y Martínez Dupuy por Gamba (C), 38m Torrent por Martínez (C).

Arbitro: Nicolás Lamolina

Cancha: Central

Expulsado: ST: 27m Ortiz (A).