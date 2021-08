A diferencia de otras lecturas, incluso entre los y las miembros de la lista Celeste y Blanca que integra, para Roberto Mirabella en este turno electoral de primarias se consolida a Omar Perotti como el conductor del peronismo en Santa Fe. Y tal parecer provoca el cruce con otros espacios del vasto universo que hoy constituye el Frente de Todos. El primer precandidato a diputado nacional postula entonces que hoy se trata de "una nueva etapa política en la provincia" en la que prima la heterogeneidad para fortalecer el Frente de Todos. La agenda pendiente en el Congreso, para Santa Fe, pasa por la infraestructura. A su juicio, el Estado no es capaz de administrar y mantener la hidrovía, pero sí tiene la chance de ser mejor contralor de lo que pasa en y con el río. Y reafirma la vocación de cobrarle a Nación la deuda por coparticipación mal detraida: "Binner pudo reclamar ante la Corte, porque Obeid antes hizo los reclamos administrativos", aclaró en diálogo con Rosario/12.

—Hacemos Santa Fe ha sido relacionado a una embrionaria escisión del peronismo respecto del Frente de Todos. Rossi ha dicho que Perotti pretende adueñarse el partido, y que su apoyo a Cristina es desde siempre, no así Perotti.

—La razón de lo que hicimos al hacer este espacio, más allá de responderle a alguien, es que transitamos una nueva etapa política en la provincia y este espacio que lidera Perotti todo el mundo lo reclamaba: militantes, dirigentes sociales, un lugar para construir identidad, genere pertenencia, y que reconozca claramente la conducción de Perotti. Hacemos Santa Fe nos identifica porque para el peronismo la política es acción, transformación, y los hechos nos definen. Este espacio parte de la fundación del Frente de Todos. No se por qué nos plantean esas cosas. La unidad que pudimos conformar se hizo sin intereses personales, dejando eso de lado. Marcelo Lewandowski es un emergente de la política que le ganó a la intendenta en funciones de Rosario en 2019 y participó de la interna con María Eugenia Bielsa. María de los Ángeles Sacnun participó con Omar en 2015 y le ganamos a dos ex gobernadores después de mucho tiempo; transitamos los dos años juntos en el Senado: ella pertenece al espacio más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández, y yo hace 30 años que laburo con Omar. Y en la lista de diputados también hay distintos orígenes políticos y territoriales, Castelló emergió en 2019, Magalí Mastaler es una joven funcionaria de Gálvez que viene de La Cámpora. Es un esquema que avizora un horizonte distinto, un futuro renovado. Los intendentes de Cañada de Gómez, Funes, Las Parejas, presidentes comunales. Hay una construcción que mira hacia delante. Es un modelo de gestión que en la provincia lidera Perotti claramente, y a nivel nacional Alberto y Cristina. Quedó claro desde el principio que Lewandowski se identificó con el gobierno de Perotti y no transó con la vieja política en el Senado. Ahí quedó claro que no es más de lo mismo.

—¿Entonces la conducción del peronismo santafesino ya está fuera de discusión?

—Creo que en este momento político reconocemos claramente la conducción del gobernador, Perotti hizo un esfuerzo muy grande construyendo una lista con esta diversidad, con dirigentes que generan expectativas hacia el futuro. Y él deja en claro a quién apoya, por eso acompaña en la lista.

—¿Y qué lugar le quedan a los otros espacios que no acordaron con este armado?

—Hubiésemos preferido tener una única lista, pero bueno... los santafesinos y santafesinas ordenarán cada uno de los frentes políticos. El mayor objetivo es noviembre porque allí se pondrá en juego la consolidación de un modelo de gestión y político que gobierna Santa Fe y Argentina desde 2019.

—Confía que en este turno electoral el Frente de Todos pueda perforar ese techo que a Juntos por el Cambio lo mantiene como una oposición relevante, incluso difícil?

—Veremos qué pasa. Hay sectores que tienen la consideración de la sociedad, y hay un gran espacio en la gente que mira lo que pasa, atento a lo que se está haciendo y si le parece bien acompaña con el voto y si no vota otra cosa. Es una gran porción de la sociedad que no está identificada partidariamente. Por eso nosotros queremos consolidar el modelo de gestión que Perotti lleva adelante en Santa Fe, que apuesta por la economía, el desarrollo, el empleo y con Alberto y Cristina.

—¿Cuál es la agenda pendiente de Santa Fe en el Congreso?

—Hay temas claves que se discutirán en los próximos años: cómo fortalecer la infraestructura vial, portuaria, logística. Cómo terminamos grandes obras como los gasoductos. Otro tema es la hidrovía, y temas de la economía que tendremos que discutir. Somos líderes en sectores como carne, leche, maquinaria agrícola. Ahora el gobierno está elevando un proyecto para beneficiar la industria automotriz. Me gustaría discutir otro proyecto para beneficiar a la industria de la maquinaria agrícola. Todos esos temas serán para el debate y estaremos al lado del gobernador defendiendo los intereses de Santa Fe.

—¿La hidrovía debe ser concesionada nuevamente o es la oportunidad del Estado por administrarla como bien público no privatizado?

—No se si el Estado tiene la capacidad para llevar adelante el dragado, balizamiento y mantenimiento. Es complejo, tampoco hay muchas empresas en el mundo que hagan este tipo de obras. Sí me parece la oportunidad para que el Estado tenga un rol mucho más activo, de control y con mayor fiscalización. Pero ya no solo del Consejo de la Hidrovía, también de otros organismos del Estado como Prefectura, Senasa, Aduana que en 25 años deberían haber tenido un rol más activo en cuanto a contrabando, sobrefacturación, evasión fiscal.

—¿Y qué posición respecto de la deuda con fallo de la Corte en firme que Nación mantiene con Santa Fe?

—Siempre estuvimos en la misma posición y acompañamos los mismos reclamos desde Obeid en adelante. Cuando Binner era gobernador pudo hacer el reclamo ante la Corte porque previamente Obeid había hecho los reclamos administrativos correspondientes, estuvo Obeid y estuvo el intendente de Rafaela que se llamaba Perotti. En esto estamos retrasados respecto a San Luis porque en 2017 el gobierno anterior adhirió al pacto fiscal y se demoraron todos los reclamos. Veremos si este año podemos resolver este tema sin hacer la alharaca mediática que se hizo y no se llegó a ningún resultado.