La ciclista argentina Mariela Delgado alcanzó el séptimo puesto en persecución individual de los 3000 metros C5, al cabo de la primera jornada de competencia en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.



La misionera obtuvo un diploma olímpico, al registrar un tiempo de 4m07s960/1000, que no le alcanzó para meterse en la final. Delgado competirá próximamente en la prueba de contrarreloj en pista, y en ciclismo en ruta.



En tanto, en la modalidad 4000 metros B, el binomio compuesto por Maximiliano Gómez-Sebastián Tolosa ocupó el octavo lugar con un registro de 4m27s874/1000, según indicó el sitio de la Secretaría de Deportes de la Nación.



En natación, clase S5, Elizabeth Noriega logró el quinto puesto en su serie en 200 metros libre, con una marca de 3m30s65/100, para situarse en el décimo puesto en la clasificación general. La cordobesa participará en días sucesivos en 50 metros mariposa y 100 metros libre.



Entre los varones, el juvenil Lautaro Maidana Cancinos, de apenas 17 años, obtuvo el sexto puesto en su serie de los 100 metros mariposa S14, con 59s67/100. El nadador de Ramos Mejía fue, cronológicamente, el primer deportista argentino que compitió en los JJ.PP.



En tenis de mesa, en tanto, los representantes argentinos cosecharon derrotas en la primera jornada. Verónica Blanco cayó 3-0 con la italiana Michela Brunelli, en partido del grupo E de la clase 3. En tanto, Costanza Garrone perdió 3-1 con la también italiana Giada Rossi, número 1 en el ranking, en la división 1-2 (grupo A).



Entre los varones, Mauro Depérgola fue derrotado por el noruego Tommy Urhaug 3-0, en clase 5, zona C. Mientras que Gabriel Cópola, en su tercera experiencia paralímpica (ya estuvo en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), perdió 3-2 con el francés Florian Merrien, en cotejo de la división 3, grupo C.