En los festejos por los 200 años de la Autonomía de Catamarca, el presidente Alberto Fernández remarcó su política federal: “La Casa Rosada tiene que salir de Buenos Aires y mezclarse con el interior de la patria”. Además, en su visita a la fábrica de indumentaria y calzado CONFECAT, señaló: "Hay reactivación, porque hay vacunas".

Fernández estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y del Interior, Eduardo de Pedro. Además, estuvieron el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

El acto se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo, y dio comienzo con el descubrimiento de una placa recordatoria por el bicentenario de la Autonomía.

Norte Grande

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, remarcó en su discurso: “Hoy el Norte Grande junto a la Nación ha diseñado un plan de 30 mil millones de dólares en inversión de obra pública, además hemos creado una mesa regional de litio para abordar la nueva minería con Salta, Jujuy y la Nación; y con La Rioja avanzamos junto al gobierno nacional para reforzar y crear fuentes de trabajo en el sector textil y calzado.”

Un espectáculo colorido con danzas tradicionales fue el centro de los festejos.

Jalil, explicó que entre las obras ejecutadas, en ejecución y en proyecto, Catamarca tiene una inversión en infraestructura por más de 70 mil millones de pesos. “Esta es la visión que queremos, a pesar de las circunstancias que atravesamos, una inversión histórica en un momento histórico”, contextualizó.

Además, el mandatario hizo referencia a los gobernadores catamarqueños de la democracia y destacó la figura de Lucía Corpacci: “la primera gobernadora mujer electa de la historia de la provincia, que le devolvió a la mujer el verdadero rol que debe tener en la vida política, con una visión social e integradora”, expresó acerca de la diputada nacional.

El gobernador recordó las palabras del “Orador de la Constitución”, Fray Mamerto Esquiú, que será beatificado el 4 de septiembre. “Obedeced señores, sin sumisión no hay ley, sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad, existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males que Dios libre, eternamente a la República Argentina”.

Integración y federalismo

En su discurso, el presidente Alberto Fernández remarcó la mirada federal: “No me siento feliz y tranquilo, viviendo en una argentina con dos periferias, una en el norte y otra en el sur, la Argentina debe lograr que se desarrollen todas las regiones. La Argentina es una y debe integrarse. Quiero que la Casa Rosada sea la casa de la Argentina y toda la Argentina esté dentro de la casa rosada, resaltó.

En este marco, resaltó las figuras históricas que Catamarca “ha dado para la Argentina”. Mencionó a Felipe Varela, Fray Mamerto Esquiú y Carlos Malbrán, de quien dijo que pronto ocupará un lugar en el Salón de los Científicos de Casa Rosa, al igual que el Fray orador de la Constitución.

En tanto, Fernández también se refirió al esfuerzo que hizo el gobierno Nacional en el marco de la pandemia, y cruzó a la gestión anterior: "Fue un escenario donde ni Ministerio de Salud había quedado, los hospitales habían quedado en banca rota", sentenció.

Visita del Presidente a CONFECAT.

Hay reactivación porque hay vacunas

El presidente recorrió junto al gobernador Raúl Jalil, las instalaciones de la empresa textil CONFECAT, que elabora ropa y calzado de trabajo desde 1982. “Hay reactivación porque hay vacunas, sostuvo el presidente. Y definió: “Reactivar, mejorar la economía y crear trabajo son parte de la agenda”, dijo durante la visita a la fábrica, donde estuvo acompañado además por los ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y la diputada nacional Lucía Corpacci.

En su anterior visita a Catamarca, el presidente había anunciado el Programa de Fomento para la promoción de los sectores de fabricación de Indumentaria y Calzado en Catamarca y La Rioja.

El programa de Nación que incluye a las dos provincias ya generó unos 500 puestos de trabajo en blanco e incentivó a varias empresas del sector a establecerse en la región.

El beneficio está destinado a promover la generación de 1.000 nuevos puestos de trabajo en estas provincias, con la asistencia a través de Aportes no Reintegrables (ANR), financiados con $420 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), $50 millones de Catamarca y otros $50 millones de La Rioja.

Recuerdo de Brizuela del Moral

Tanto el gobernador Jalil, como el presidente, dedicaron en sus discursos palabras por el fallecimiento del diputado Nacional y ex gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral.

En horas de la mañana de ayer miércoles, Jalil había decretado tres días de duelo por su muerte. “Eduardo fue un dirigente comprometido con su provincia y un hombre trabajador”.

Fernández, en tanto, señaló: "Quiero aprovechar para mandarle mis condolencias a la familia del ex gobernador Brizuela del Moral, que tuve el gusto de conocerlo cuando era Jefe de Gabinete. Era un hombre de bien en la política, más allá de nuestras diferencias ideológicas”.