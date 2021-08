La voz de Julián Rossi canta a partir de lo que mira, le duele y sensibiliza. Como si narrara una fábula, en la cual entrevé lo que será, con la flora y la fauna devueltas en su esplendor. Las canciones de Inextinguible (Kuikatl) circulan libres, merodean como animales y florecen silvestres. Con una curiosidad: fueron compuestas antes de la pandemia. “Fue medio extraño, porque la composición la terminé durante un taller de Edgardo Cardozo, que presencié en Traslasierra en febrero de 2020. Cuando terminé de componer (la canción) ‘El elefante y la luna’ se vino la pandemia. Sentí que todos esos mensajes y la carga que ya traía con (el disco) Precolombino (2018) se potenciaron. Como nos pasó a muchas personas, creo que tuvimos ciertos momentos de un despertar en la conciencia muy fuertes”, explica el músico a Rosario/12.

Inextinguible está disponible en las plataformas digitales, como un mensaje de botella que brilla en un Paraná que gime, entre nubarrones de humo de isla. Las canciones ofician como un recuerdo, como una alerta, con la confianza puesta en la poesía, allí está el aludido despertar de la conciencia: “principalmente tuvo que ver con lo que pasó en las islas con las quemas, con empezar a entender que un recurso natural no es solamente algo que se puede explotar o extraer, sino que se relaciona con una forma de vivir e interpretar la vida. Veía que estas canciones estaban vinculadas con esto, con algo que me pasaba, con cómo sufría al ver las quemas o al río en ese estado, con todas las formas que tiene el ser humano para domar y exprimir la naturaleza, antes que aprender a convivir con ella. Es coincidente con lo que buscaba en Precolombino, en las enseñanzas que nuestros pueblos ancestrales tomaban de la naturaleza. Empecé a tener mucha energía y fuerza para hacer un disco, también porque quise decirlo con mi música y aportar un mensaje desde un humilde lugar”.

La comprensión cíclica de la naturaleza es también la del tiempo, y ésta opera en Inextinguible de una forma congruente con la disposición de las canciones, como una fuerza motriz cuya raíz se devela íntima; así sucede con “La inmensidad circular”. “Esa canción surge de un juego con uno de mis hijos, buscábamos acciones y cosas que nos hicieran sentir la vida. Recuerdo que esos días hablábamos sobre el tiempo como algo que tal vez no era una evolución constante, sino circular, en donde el nacimiento va de la mano con la muerte. Llegamos a escribir un montonazo de frases, buscando un sentido, que después se llamó ‘La inmensidad circular’, como algo que no termina pero no se sabe bien dónde empieza”.

-Algo ya presente en el arte de tapa, realizado por Tati Catelani.

-Tiene que ver con una historia de ficción, donde el planeta se va a llamar Inextinguible, en un futuro donde los animales y las plantas se organizan y expulsan a las personas. De un lado de este planeta, todo renace con algunos animales que están emergiendo y plantas que están tomando las casas; y del otro hay un elefante que en realidad es una montaña, que también figura en el disco en “Sobrevivirás”, en un diálogo con ella. Pero también es el elefante de “Un elefante y la luna”. Hay un sentido circular, de no saber en qué lugar estás.

“Un elefante y la luna” canta una historia de amor a la que se integran Julián Venegas y María Viola; y es, por lo menos, bellísima. Como dice el músico, “es una historia donde alguien o algo hace desaparecer la luna y un elefante viejo sale a buscarla. Él cree que si cuida al río, la luna va a regresar. Es una historia de amor entre estas dos entidades, y también una manera de componer y encarar las letras de otra manera, con otra perspectiva, para descubrirme a mí mismo en otros modos. Me gusta y siento que todavía hay mucho por descubrir”.

-El desenlace del disco, con “Las enseñanzas del bosque gris”, es contundente, la educación y el estado son señalados con frases que golpean.

-Hace mucho que vengo reflexionando sobre la educación, sobre el rol del estado. Soy docente y me encanta, lo disfruto y amo. Pero hace años que siento que allí hay algo que todavía se puede mejorar, perfeccionar. Con esa canción fue sacar afuera todo lo que no pude decir y de un modo muy visceral. Sacarme de encima todos los prejuicios. No sólo sobre la escuela, también sobre la religión, el patriarcado, la justicia, todo lo que se nos impone brutalmente y no sé si nos merecemos. Por eso, se me ocurrió convocar a mi amigo y hermano Tomás Boasso, su poema se escucha al final y utiliza metáforas increíbles, con la educación como un rallador que nos divide y nos une. Los dos hicimos el preescolar y la primara juntos, y los dos comprendemos bien cómo nos sentíamos en esos años.

La participación de Tomás Boasso se suma a la de Dani Lesté y Juan Lemos (los dos en “Esta forma de estar”), junto a Santiago Arroyo (batería y percusión), Julián Ribero (vibráfono), Emiliano Zamora (flautas), Alejandro Bluhn (acordeón), Alexis Libonatti (bajo). Un grupo al que Julián Rossi conjuga desde sus composiciones, guitarras, piano, sintetizador, programaciones, cello, bajo y voz. “Todas y todos lo que participaron son magníficos, colegas y amigos que forman parte de una escena con la que me siento identificado. Siento alegría de saberme parte de una escena musical de la ciudad que está en constante crecimiento, descubrimiento y producción. Así que también me di el lujo de contar con ellas y ellos”.