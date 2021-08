La iniciativa, impulsada por la concejala Susana Rueda de Rosario Progresista y aprobada por unanimidad en la sesión de hoy por el Concejo, establece que el Municipio de Rosario adecue los sistemas administrativos analógicos y digitales, a fin de permitir la utilización de la opción de la letra "X" para personas no binarias, en aquellos formularios y trámites administrativos que requieran la identificación del género. "Ampliar el derecho a la autopercepcion va de la mano de garantizar otros derechos reconocidos en nuestras leyes. Como solemos decir: lo que no se nombra no existe, bueno, a partir de ahora, también en los formularios municipales existimos todos, todas y todes", señaló Rueda en el recinto. El proyecto aprobado busca poner a Rosario en consonancia con las disposiciones del decreto nacional Nº. 476/2021, el cual permite que las personas con identidades no binarias puedan acceder a un DNI y a un Pasaporte en el que se respete su identidad de género auto-percibida, actualizando los sistemas administrativos y todos aquellos formularios en que sea necesaria la identificación del género. De esta manera, se habilita la opción de identificarse con la nomeclatura "X" en proyectos, decretos, resoluciones, programas, encuestas, propuestas lúdicas y en toda documentación de uso oficial y de difusión municipal.