El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un acuerdo con el 90 por ciento de los acreedores de la deuda bonaerense en moneda extranjera. Se trata de una reestructuración de 7148 millones de dólares de la provincia más grande del país. Este viernes se cierra el plazo para adherir a la oferta. El mercado estima que el lunes se realizarán los anuncios formales. Se trata de un paso clave con el objetivo de resolver el endeudamiento heredado del macrismo.

El gobernador Axel Kicillof había asegurado que “en Buenos Aires recibimos una provincia endeudada. Estamos tratando de llegar a un acuerdo. Y todos dicen: cómo tardan, ¿por qué no firman? Tardamos, no firmamos porque no estamos dispuestos a entregar a la provincia, a firmar cualquier cosa que nos pongan enfrente”.

La provincia trabajó más de 18 meses para cerrar un acuerdo con los bonistas en condiciones justas. Es decir, que permitan un alivio financiero que libere recursos para que permitan acompañar la economía, la producción y el trabajo.

Los nuevos términos implicarían una reducción de los pagos totales durante el período 2020 a 2024 de aproximadamente 4450 millones de dólares (el equivalente al 75 por ciento de los compromisos originales). Por su parte, los plazos de repago se verían triplicados, mientras que se producirá una reducción en el costo total de la deuda porque el cupón máximo (intereses) que la provincia debía afrontar antes de la reestructuración se verá reducido cerca del 40 por ciento, mientras que el cupón promedio se achicará a 5,6 por ciento. En el acuerdo se incluiría también tres años de gracia para el capital.