Independiente intentará este sábado conseguir un triunfo que lo deposite nuevamente en la punta de la tabla de la Liga Profesional cuando reciba a Colón de Santa Fe que, a su vez, en caso de vencer también se ubicará como líder, en un partido válido por la novena fecha del certamen. El encuentro se jugará a partir de las 20.15 en el estadio Libertadores de América, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación en directo de Fox Sports Premium.

Independiente tiene 15 puntos, está a uno de los punteros Lanús, Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata, viene de perder por 2 a 0 como visitante frente a Atlético Tucumán, y el entrenador Julio César Falcioni tendrá disponibles a Domingo Blanco y Jonathan Herrera. Blanco, quien cumplió la suspensión luego de ser expulsado frente a Defensa y Justicia, vuelve al once titular por Patricio Ostachuk, mientras que Herrera se recuperó de una pubialgia y estaría en el banco de suplentes.

Por su parte, Colón tiene 14 unidades, está a dos de los líderes, igualó como local 1 a 1 frente a Sarmiento de Junín y la novedad más importante tiene que ver con la presencia de Rafael Delgado. Si bien el técnico Eduardo Domínguez no lo confirmó, Delgado volvería al equipo inicial en lugar de Bruno Bianchi, mientras que el que no será de la partida es Mauro Formica, quien quedó descartado por sufrir una lesión muscular. Además, Domínguez podrá contar con el delantero Nicolás Leguizamón, quien no fue de la partida ante Sarmiento de Junín por sufrir un virus estomacal.

Gimnasia recibie a Huracán

La jornada la abrirá a las 15.45 cuando Gimnasia y Esgrima La Plata reciba en el Bosque a Huracán, en un encuentro que será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por TNT Sports.

El Lobo hace cuatro fechas que no consigue la victoria y viene de perder por 2 a 0 en su visita a Lanús. La dupla integrada por Leandro Martini y Mariano Messera realizaría, en principio, solo un cambio tomando como referencia a los once que empezaron jugando frente al elenco "granate" y el mismo será el ingreso de Matías Miranda por Johan Carbonero, expulsado ante el Granate.

Por su parte, Huracán igualó 1 a 1 como local frente a Vélez y en la Liga Profesional solo ganó el primer partido, mientras que luego empató cinco y perdió dos encuentros. La buena noticia para el técnico Frank Kudelka es que tiene a todos los jugadores a disposición ya que los resultados de los hisopados fueron negativos en todos los casos.

Platense visita a Banfield en el Sola

Banfield y Platense se medirán desde las 18.00 en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TNT Sports. El equipo del Sur viene de empatar 1 a 1 en su visita a Patronato de Paraná y el entrenador Javier Sanguinetti tiene disponible al mediocampista Nicolás Domingo, quien se entrenó en la semana a la par de sus compañeros.

Por su parte, Platense viene de perder el útimo miércoles por 3 a 1 como local frente a Boca y el técnico Leonardo Madelón no dio a conocer el equipo que visitará a Banfield. El DT podrá contar con el delantero Tomás Sandoval, el nuevo refuerzo del equipo de Vicente López, quien arribó a préstamo desde Colón sin cargo y sin opción hasta junio de 2022, aunque su club tiene derecho a ejercer una cláusula de repesca en el siguiente mercado de pases.