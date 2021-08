”Tenía muchas ganas de regresar al fútbol argentino, cuando me llegó esta oportunidad de jugar en Central no lo dudé”, aseveró ayer Michael Covea, el volante de Central que volverá a ser titular mañana ante Central Córdoba de Santiago del Estero en reemplazo del lesionado Emiliano Vecchio. “Estoy contento por estos primeros minutos de juego y porque desde que llegué a Central me sentí bien respaldado”, resaltó el volante venezolano. “Puedo aportar madurez dentro de la cancha, porque a lo largo de los años uno va aprendiendo mucho, me siento en un momento espectacular, sé lo que quiero. Yo pienso en el armado del juego, en lo ofensivo, pero también en lo colectivo que es lo más importante. Me siento cómodo en todo el frente de ataque y donde me requiera el técnico lo haré”, agregó Covea. Hoy el técnico canaya, Cristian González, prueba el equipo para jugar mañana a las 15.45 sin cambios, con los mismos once que golearon a Arsenal. El plantel se traslada esta tarde en avión a Santiago de Estero.