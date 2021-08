Fernando Gamboa acude a los jugadores de experiencia para sacar a Newell’s del mal momento en la Liga Profesional. Porque para recibir el lunes a Atlético Tucumán el entrenador leproso probará hoy una alineación que mostrará los regresos de Julián Fernández, Pablo Pérez e Ignacio Scocco. La duda principal está en ataque, con las opciones de Juan Garro o Ramiro Sordo en lugar del lesionado Justo Giani.

Fernández volverá al equipo luego de superar una lesión muscular que sufrió en la primera fecha, ante Talleres. Mateo Maccari saldrá del once principal que viene de caer ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Pérez y Scocco no jugaron el pasado miércoles por no estar en plenitud física. Ya recuperados, desplazarán a Jerónimo Cacciabue y Pablo Sabbag. Justo Giani es otro de los que dejará la titularidad, pero en su caso por una molestia muscular menor que le impidió entrenar con normalidad los dos últimos días. Frente a esta baja, Gamboa duda entre Garro y Sordo, dado que ayer se constató que Jonatan Cristaldo sufrió un desgarro en el clásico con Central y se ausentará, al menos, por un mes más.

De esta manera el equipo para recibir el lunes a las 14.30 a Atlético Tucumán será con Aguerre; Compagnucci, Lema, Mansilla, Negri; Pérez, Fernández, Nicolás Castro; Comba, Scocco, Sordo o Garro. Gamboa hace fútbol esta mañana y mañana en Bella Vista será la última evaluación antes de confimar el equipo. El fixture tendrá a Newell’s jugando luego el sábado a las 15.45 ante Colón en el Brigadier López, el miércoles 15 de septiembre visitará a River a las 21 y el lunes 20 recibe a Lanús a las 15.45.