Tras 16 temporadas brillando en Barcelona, Lionel Messi aparecerá este domingo por primera vez en su carrera con la camiseta del otro club, ya que el astro argentino está en condiciones de debutar, probablemente ingresando en la segunda etapa, con los colores del París Saint Germain, cuando el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se presente como visitante ante el Reims, a las 15:30 (televisa ESPN). El encuentro, que corresponde a la cuarta fecha de la Ligue 1, se jugará a estadio repleto y con una gran expectativa a nivel mundial.

No será un domingo más para la historia del fútbol, ya que el debut de Messi con la camiseta del PSG no pasa inadvertido para nadie en el planeta. Ver al extraordinario futbolista con otros colores que no fueran los blaugranas catalán o el celeste y blanco del seleccionado argentino no estaba en la mente de nadie, pero puede hacerse realidad en Reims, la capital del champagne francés, ubicada a unos 130 kilómetros al noreste de París.



"Veremos cómo está y definiremos si juega mañana", dijo este sábado el argentino Pochettino, DT del PSG, que incluyó por primera vez al astro en una convocatoria. "Messi entrenó muy bien, mostró mucha predisposición al trabajo. Veo a un Leo muy motivado, por lo general cuando incorporamos a un jugador no tengo muchas expectativas sino que trato de descubrirlo a partir del tiempo en que empezamos a compartir, y lo que estamos viendo es a un gran profesional, un jugador increíble que se está adaptando muy bien a sus nuevos compañeros, a su nuevo club y a su nueva realidad", resaltó el entrenador.

De esta forma antes de sumarse a la Selección Argentina para la triple fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, Messi volvería a tener actividad tras la final de la Copa América, el 10 de julio pasado, cuando todavía suponía que su futuro iba a continuar en Barcelona.

Mucho pasó desde aquel momento, primero con su desvinculación del club catalán y luego su rápida llegada a París, para ponerse a las órdenes de Pochettino y sumarse a un plantel plagado de estrellas y grandes amigos, como Ángel Di María, Leandro Paredes y Neymar. Tras un proceso de acondicionamiento físico, el astro argentino ya está disponible para sumarse al líder del torneo, que ganó sin convencer sus tres primeros partidos y suma puntaje ideal.

Si bien el PSG no logró el título la temporada pasada, la Liga francesa no es el gran objetivo de Messi y el club, que aspiran a conseguir la ansiada Champions League. El conjunto parisino fracasó en esa búsqueda las últimas temporadas y sólo en 2020 pudo arribar a la final, aunque terminó cayendo en la definición ante el Bayern Múnich. En tanto Messi tampoco viene con buen pie en el certamen, con traumáticas eliminaciones en las últimas campañas: ante el PSG la edición pasada, la recordada paliza 8-2 ante el Bayern y las goleadas ante el Liverpool y ante la Roma después de haber ganado con comodidad en los partidos de ida. Por eso, con un plantel de figuras y un equipo que lo respalde, el rosarino aspira a levantar el trofeo que ya conquistó en 2006, 2009, 2011 y 2015.

En ese contexto, este domingo será el primer capítulo de una revolución que ya despertó una locura entre los hinchas del PSG y de los fanáticos de Messi en diferentes partes del planeta, que aspiran ver al ídolo mostrando su talento con sus nuevos colores.