El músico y productor Lee "Scratch" Perry, una de las leyendas del reggae y el dub, murió hoy en un hospital de la ciudad de Lucea, en Jamaica, a los 85 años de edad. "Ha trabajado y producido para varios artistas, incluidos Bob Marley & The Wailers, The Congos, Adrian Sherwood, The Beastie Boys y muchos otros. Sin lugar a dudas, Lee 'Scratch' Perry será siempre recordado por su excelente contribución a la fraternidad musical. Que su alma descanse en paz", escribió en redes sociales el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, al confirmar la noticia sobre su muerte.

Perry fue uno de los músicos pioneros de la música dub, al introducir efectos sonoros en las pistas de reggae para terminar de crear un nuevo género.

Al frente de su sello Upsetter, produjo a infinidad de artistas de reggae y contribuyó a la expansión del género en todo el mundo. Como intérprete, en el 2003, conquistó un Grammy al mejor álbum de reggae por "Jamaican ET". Alguna vez, el guitarrista de los Rolling Stones Keith Richards lo definió como "el Salvador Dalí de la música" y añadió: "Es un misterio. El mundo es su instrumento. Sólo tienes que escuchar. Más que un productor, sabe inspirar el alma del artista. Al igual que Phil Spector, tiene el don de no solo escuchar sonidos que no provienen de ningún otro lugar, sino también de traducir esos sonidos a los músicos. Scratch es un chamán".