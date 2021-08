Con vocación ofensiva y buenos rendimientos individuales de Marco Ruben, Gastón Ávila y Jorge Broun, Central se hace camino en Liga Profesional con identidad definida. Quizá por primera vez en el ciclo de Cristian González, el equipo jugó de visitante como lo intenta de local. Y ante un rival con recursos moderados, las ganas de ser un equipo agresivo construyeron una victoria por goleada ante Central Córdoba en Santiago de Estero. Hubo goles del goleador, Marco Ruben, y otros generados con recursos diferentes y de los cuales tuvieron como autores a Gastón Ávila y Facundo Almada.

Fue un partido de claro juego ofensivo. El local, por su urgencia; Central, por su determinación. En esa esgrima de ataque por ataque, el canaya siempre fue mejor. Aunque hasta que fue certero en la definición, Broun sostuvo el arco con buenas atajadas.

El aporte de Covea en el juego ofensivo fue escaso. Central volvió a ser profundo con la velocidad de Gamba y Ferreya, y buenas pelotas verticales de Zabala. El canaya estaba a la búsqueda de gol y llegó de la forma menos esperada. A la salida de un córner, todo Central Córdoba quiso salir del área y Covea lanzó un centro el área chica que tuvo a Ávila solo frente al arco para marcar el primero de cabeza. Antes Broun le desvió un remate de gol a Argañaraz y Rigamonti hizo lo propio con un derechazo de Ferreyra.

El Central del Kily se caracterizó en el último tiempo por no conformarse con abrir el marcador y en perseverar con la misma dedicación en ataque. Fue en esa búsqueda donde encontró el merecido segundo gol, con Gamba sacando un centro atrás para la definición de Ruben, en acción de gol que nace con pase recto de Zabala al ex Unión.

Central Córdoba perdió sus ganas de seguir insistiendo con el segundo tanto canaya. El local renovó la ilusión en el segundo tiempo, impulsado por el descuento de Giménez, quien aprovechó un rebote de Broun para definir. Central atravesó algunos momentos de angustia. Un partido controlado pasó a estar en riesgo. Pero cuando Maciel vio la roja por fuerte infracción, el camino a la victoria se aclaró. Almada sacó un espectacular cabezazo desde el punto del penal para anotar el tercero, en pelota parada en la jugada siguiente.

El equipo ya tenía en cancha a Nicolás Ferreyra. El Kily intentó darle a la defensa más recursos porque el local no dejaba de tener facilidades para atacar. Ribas, de volea, descontó a cinco del final. Pero no hubo riesgos. Ruben hizo terminar el partido a grito de gol de todo Central. El cuarto, luego de un cabezazo de Ávila al travesaño que Nicolás Ferreyra bajó para el goleador de la tarde, llegó con todo sobre la línea.

2 Central Córdoba (SE)

Rigamonti

Bettini

Maciel

Salomón

Bay

Vega

Brochero

Soraire

Martíez

Argañaráz

Gimémez

DT: Gustavo Coleoni

4 Central

Broun

Martínez

Ávila

Almada

Blanco

Zabala

Ojeda

Ferreyra

Covea

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

Goles: PT: 14m Avila (C) y 25m Ruben (C). ST: 7m Giménez (CC), 28m Almada (C), 40m Ribas (CC) y 44m Ruben (C).

Cambios: PT: 40m Montenegro por Vega (CC). ST: Desde el inicio Lattanzio por Brochero (CC), 20m Ribas por Argañaraz, 22m Nicolás Ferreyra por Covea (C), 33m Caraglio por Gamba y Torres por Soraire (CC) y 45m Lo Celso por Ruben y Martínez Dupuy por Luciano Ferreyra (C).

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Expulsado: ST: 27m Maciel (CC).