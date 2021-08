A menos de 48 horas de la celebración del Día de la Industria, el Gobierno Nacional no confirmó aún su participación en el evento. Una rareza desde lo ceremonial que se sustenta en hechos políticos y de coyuntura. Tras un escenario fallido en Entre Ríos, la Unión Industrial Argentina (UIA) decidió traer el evento a la planta del empresario bonaerense Martín Rappallini, actual integrante de la mesa chica de la entidad y un dirigente al que en el oficialismo asocian a un apoyo a las políticas de la era Macri y a una causa que lo vincularían a intentos de despojar de activos al Grupo Indalo. Esos antecedentes demoran la confirmación oficial de la asistencia al evento por parte de la plana mayor del Ejecutivo Nacional, justo cuando la UIA y el Gobierno habían empezado a acercar posiciones para –aún en un vínculo tirante- recrear un nexo importante.

Fuentes de la Casa Rosada dijeron a Página I12 que “lo que le teníamos que decir a la UIA se lo dijimos, lo que hablamos con Funes, lo hablamos en su momento. La polémica está superada”. Se refieren a los cruces que hubo tras la asunción del nuevo presidente de la central fabril, Daniel Funes de Rioja, que arrancó gestión con un discurso que el Gobierno creyó falto de elogios a su política, luego de años de frustraciones de empresas en los tiempos de Cambiemos. Para marcar la cancha y el malestar, el Ejecutivo armó la semana pasada un evento con cámaras y la CGT en forma independiente a la UIA, y mostró el último hito del enojo.

De allí en más, hubo señales de acercamiento, como el almuerzo que compartieron en la sede de Avenida de Mayo los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y su par de Trabajo, Claudio Moroni, con Funes, el secretario Miguel Ángel Rodríguez y el santafecino Guillermo Moretti. En ese tren, hubo encuentros reservados de Funes con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro y visitas del también titular de la Copal a la Casa Rosada. De hecho, en uno de esos mitines, se sobreavisó que era muy posible que la celebración de la UIA cambiara de lugar: iba a hacerse en la planta de jugos Baggio, en Entre Ríos, pero la firma tiene causas en la Justicia por supuestos desbarajustes internos y potencial fuga de divisas, además de reclamos al BCRA por acceso al mercado de divisas. Salió de ese lugar, precisamente, para que el Gobierno Nacional asista.

Pero el diablo metió la cola en una reunión del Comité de Presidencia en el que debía decidirse el nuevo destino del evento. En ese grupo están Funes, Luis Betnaza (Techint) y Eduardo Nougues (Ledesma), entre otros. Pero ese día eran pocos. Martín Rappallini, tesorero de la entidad, es miembro de ese comité y cuando preguntaron dónde podría hacerse el acto, fue el único que levantó la mano. Nadie de los presentes se negó. "Lo hizo de total buena fe", contó alguien cercano.

Rappallini es un industrial de 25 años en el sector, como dueño de Cerámicas Alberdi, lugar elegido para el cumpleaños fabril. Tiene diferencias, sobre todo, que se marcan en la concepción del gobierno bonaerense sobre su rol en los años de María Eugenia Vidal como gobernadora. Lo ven cercano a lo que entienden fueron años de destrucción de chimeneas. En paralelo, Rappallini está cruzado por la causa de intento de apropiación de bienes del Grupo Indalo. En 2020, de hecho, cuando se conoció la noticia, él mismo emitió un comunicado, en el cual se refirió al supuesto intento de “arrebatarle” al holding de De Souza y Cristóbal López la concesión de una autopista. “Me veo en la obligación de informar que tales afirmaciones resultan completamente falsas”, aclaró. En su entorno, aclararon además a este medio que Rappallini no tuvo ningún vínculo con Cambiemos más allá de "lo institucional".

Rappallini viajó en las últimas horas, junto a Funes y una comitiva de la UIA, a Las Parejas y Armstrong, provincia de Santa Fe, donde se desarrolló un Día de la Industria organizada por la FISFE, Federacion regional de esa provincia. Allí hubo charlas varias sobre el asunto, en un evento del que participaron funcionarios nacionales. Uno de los presentes se preguntó por qué "la mesa chica de la UIA no había elegido a Santa Fe en vez de a Buenos Aires". Preguntas retóricas. En este contexto, no son pocos los dirigentes fabriles de peso que, como el Gobierno, aún no saben si estarán este jueves en la reunión a desarrollarse en José C. Paz.