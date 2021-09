A seis meses de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), comenzó a verificarse el uso clínico del misoprostol fabricado por Laboratorios Puntanos, de San Luis, que permite realizar un aborto farmacológico. Las pruebas se iniciaron la semana pasada y se realizan con personas de toda la provincia que previamente brinden su consentimiento. Se trata del tercer laboratorio público que se suma a la producción de esta droga, junto con los de Santa Fe y Río Negro. Su directora técnica, Valeria Cianchino, dijo que se logró diseñar una fórmula diferente, “orodispersable”. “El comprimido orodispersable se coloca en la boca y se dispersa muy rápido -explicó-, de manera que esté biodisponible el activo y sus efectos serán muy rápidos en el organismo."

Si bien el plan del ministerio de Salud de San Luis es distribuir el misoprostol en los centros sanitarios locales para su fácil acceso, la Ley de IVE establece que las obras sociales de todo el país deben entregarlo en forma gratuita a quienes lo requieran, con la receta médica correspondiente. “En este notición hay cinco decisiones políticas desde una mirada desestigmatizadora, popular, fuera de las lógicas del clóset y del drama”, celebró la precandidata a diputada nacional del Frente de Todxs por la Ciudad, la referenta de Nuevo Encuentro lesbiana, no binarie, transfeminista Magui Fernández Valdez, en la publicación de su cuenta de Instagram, “Hacia el fin de la disciplina farmacológica”. El conteo refuerza la confirmación de derechos y autonomía, en tanto la cantidad de pastillas que se utilizarían con este misoprostol serían seis: “la mitad de los comprimidos para la misma dosis”, puntualizó Fernández Valdez. Los comprimidos tienen sabor a menta, lo que facilita el acceso de quienes quieren abortar, “al no tener que usar unas pastillas amargas o que provocan náuseas, y a desarmar una forma de disciplina en el uso de unas pastillas que siguen teniendo un mensaje moral y normativo”, subrayó. Es un fármaco popular, que se disuelve sobre la lengua: la directora técnica Cianchino lo compara con las aspirinetas pediátricas. Laboratorios Puntanos, dato auspicioso y desmonopolizador, es otro de los laboratorios públicos que encabezan la producción de esta medicación. “El acceso al miso no puede ser un privilegio", advirtió la referenta de NE, "y asegurar su provisión no puede depender de laboratorios que entienden a los medicamentos como mercancías y su objetivo es la ganancia”. Con este desarrollo tecnológico, “nos convertimos en el primer país en producir misoprostol con sabor a menta y en trabajar con otra tecnología. Estamos saliendo de una pandemia que modificó las lógicas con las que entendíamos el sistema sanitario: es necesario avanzar en una discusión sobre su integración y la política de medicamentos.” El misoprostol es recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el método más seguro para abortar, incluso de manera ambulatoria, durante el primer trimestre. Desde 2005, el organismo lo incluye en su lista de medicamentos esenciales.

Según la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, durante el primer semestre de 2021 se distribuyeron 15.445 tratamientos de misoprostol y se iniciaron dos procesos de compra, al Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y al Laboratorio Industrial Farmaceútico de Santa Fe (LIF), “por un total de 100 mil tratamientos de misoprostol de 200 mcg.”. En ese período, la Dirección recibió más de 7.700 consultas al 0800-222-3444, la Línea de Salud Sexual y Reproductiva, nacional, gratuita y confidencial, sobre el acceso y los obstáculos a este derecho.