Con la orden de desalojo vigente, continúa la ocupación de los terrenos ferroviarios del Barrio 21-24 y los vecinos y vecinas que exigen soluciones habitacionales siguen pidiendo la apertura de una mesa de negociación. Al cierre de esta edición, el lugar se mantenía rodeado de efectivos policiales y desde el predio tomado insisten en que, en caso de que se avance con el desalojo, planean "resistir pacíficamente".

"No queremos violencia, solo pedimos que se arme una mesa de trabajo con Ciudad, Nación y la empresa ferroviaria para buscar soluciones a nuestro problema", dijo a este diario Nahuel Arrieta, vocero de la ocupación. El desalojo del predio "de manera pacífica y sin la utilización de violencia" ordenado por el juez Daniel Rafecas aún no se efectuó y desde el Ministerio de Seguridad nacional indicaron que ya salieron del terreno ferroviario "un total de 34 personas: 23 mayores y 11 menores de edad". Desde dentro del predio, en cambio, los vecinos aseguran que el número cercano a 100 familias no se redujo.

En tanto, la Junta Vecinal, el Comité de Emergencia y los Curas Villeros de la Parroquia Caacupé del barrio emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron que "un plan integral de urbanización y una mesa de trabajo para los vecinos y vecinas que ante la necesidad buscaron soluciones. La respuesta del Estado no debe ser nunca el desalojo y la violencia". Allí también exigieron justicia por Sofía Luján Caballero "vecina de 15 años víctima del paso del tren por el medio de nuestro barrio y de la falta de políticas habitacionales en la Ciudad".