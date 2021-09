El exvicejefe de Gobierno porteño y actual precandidato a diputado nacional en la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, analizó la agenda política de cara de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Veo bronca, dolor, resignación y tristeza. Me parece que no nos podemos resignar tenemos que ir a pelear por lo que creemos que vale. ¿Qué modelo de país está en juego en esta elección? Para mí es el que las escuelas estén abiertas, que la gente tenga trabajo y que haya seguridad en las calles", dijo el dirigente.

El precandidato remarcó que lo más importante es que en estas elecciones la gente vaya a votar: "Me gustaría que la sociedad pueda concurrir, que decida y que participe. La única manera que tenemos de salir adelante como país es participando, comprometiéndonos, metiéndonos cada uno en el lugar que le toca".

"A mí me toca enfrentar los problemas de la sociedad. He recorrido, he escuchado, he entendido y presentado propuestas para cada uno de los temas que la sociedad me ha planteado", agregó.

Además, Santilli se mostró criticó con el Gobierno Nacional por "no estar enfrentando los problemas" tras un año y medio de pandemia. "Cuando el mundo buscaba encontrar una respuesta a la pandemia requería que estemos todos juntos, no importa que partido político, pero algo pasó: o se enamoraron de la cuarentena eterna o se alejaron de la sociedad y no escucharon a la sociedad".

La interna con el radicalismo

Diego Santilli se refirió a la alianza con el radicalismo en Juntos por el Cambio y la interna que los enfrentará en las PASO: "Esta muy bien el trabajo que hace el radicalismo. Yo aprecio y valoro la gestión de Valdés en Corrientes que hizo una elección extraordinaria y ganó de manera contundente por la gestión que tiene".

