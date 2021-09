La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mantuvo un contrapunto con su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que este cuestionara públicamente la gestión de ese distrito del conurbano. "Gastás en plantas el presupuesto anual de nuestro municipio", le cuestionó la dirigente del Frente de Todos.

Todo comenzó cuando, a través de las redes sociales y en el marco de la campaña para las próximas PASO, el jefe de gobierno de Juntos por el Cambio criticó la administración quilmeña en materia comercial y de seguridad.



Quilmes "está atravesando un momento difícil: la zona comercial, que tanto había crecido durante la gestión de Martiniano Molina, hoy está muy golpeada por la crisis y la escasa ayuda recibida y la inseguridad aumentó muchísimo en todo el municipio", dijo Larreta tras una recorrida de campaña por ese distrito.



La respuesta de Mayra Mendoza no se hizo esperar: "Hola @horaciorlarreta. No te contesté antes porque estaba trabajando. Se ve que vos no", escribió en lo que fue uno de los hilos de Twitter más leídos en las últimas horas.

"Si tanto te preocupa lo que pasa en Quilmes, reconocé que la desigualdad en recursos del conurbano respecto a CABA es una vergüenza", disparó la jefa comunal e hizo una comparación: "Gobernás el distrito más rico del país y gastas en plantas el presupuesto anual de nuestro municipio".





Los cuestionamientos de la intendenta no fueron solo para Rodríguez Larreta sino que también alcanzaron al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora bonaerense y ahora candidata porteña María Eugenia Vidal: "Dejaron el país, la PBA y a Quilmes destruido", les dijo.



"Tan desastroso fue que la exgobernadora de la provincia no puede ni defender su gestión y se fue hacer TikTok a CABA", añadió.



Mendoza luego refutó las críticas a su gestión con datos de lo hecho en el último año y medio: "Como sabemos que desprecian el conurbano y no venís a Quilmes, te cuento que invertimos como nunca antes se había hecho, más de $2 mil millones en el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito".

La respuesta de la intendenta también alcanzó a su predecesor en el cargo, el macrista Martiniano Molina quien, según dijo, cuando se fue "no dejó ni las cámaras (de seguridad) funcionando". “Por suerte en 2019 la gente votó para que se vayan y no siguieran haciéndole daño al país”, prosiguió y les recordó que el "difícil momento pasaron los comercios” de esa zona fue pro “los tarifazos que ustedes autorizaron".

También le reprochó a la fuerza política opositora el cambio de su nombre y recordó algunas de sus medidas de gobierno más cuestionables: "Ahora se llamarán Juntos, cambiarán de domicilio, pero siguen siendo los mismos que endeudaron al país por 100 años".

"Sería bueno, alguna vez, que se hagan cargo del desastre que hicieron y las consecuencias terribles que le ocasionaron a nuestro país, a nuestrxs habitantes. No dejaron una cosa por romper, destruyeron todo y nosotros trabajamos para repararlo", puntualizó la intendenta.



Luego dirigió sus críticas a su antecesor: "A vos, Martiniano Molina, la mayoría de los quilmeños ya te demostraron en las urnas que no estuvieron conformes con tu gobierno, porque en vez de defender a los vecinos, fuiste el más macrista bancando los ajustes, los tarifazos, el endeudamiento, etc". Y finalizó con un cuestionamiento general: