El Real Madrid insistirá en contratar al delantero Kylian Mbappé del París Saint Germain a partir del 1° de enero luego de que se frustrara esa negociación por la negativa del club parisino horas antes del cierre del libro de pases en España.

"El Real Madrid va a intentar cerrar el fichaje de Mbappé para la temporada que viene, cuando termina su contrato. El PSG, por su parte, va a seguir presentándole ofertas de renovación a un jugador que ha rechazado todas las que le han puesto sobre la mesa" destacó el periódico catalán Mundo Deportivo.

En tanto el periódico francés L'Equipe reveló como fue la negativa del PSG al traspaso de Mbappé al Real Madrid y publico que "varios agentes trataron de intervenir cuando la operación se bloqueó. pero la decisión final no se tomó en París, si no en Qatar, concretamente en el palacio del emir Tamim ben Hamad al-Thani".

El diario galo asegura que en el PSG "hubo dudas" sobre aceptar o no la oferta del Real Madrid, pero fue el emir el que tomó "la decisión final" para no vender al joven delantero. "La última palabra la tenía el Emir. Escuchó todas las opiniones pero finalmente se mantuvo en su línea inicial, no quería privarse de disfrutar una temporada con el trío Messi-Mbappé-Neymar", agregó L'Equipe.