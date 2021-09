Norma López, precandidata a concejala de la lista Rosario de Pie, remarcó la necesidad de establecer y consolidar un proyecto de ciudad que abarque a la totalidad de los vecinos y vecinas: "Hace 30 años que vivimos en una Rosario con altísimos niveles de exclusión, inseguridad, transporte deficiente, entre tantas carencias", afirmó López, presidenta de bloque del Frente de Todos del Concejo Municipal.

Nacida en barrio Godoy, hija de los verduleros del barrio, periodista y constructora de los proyectos de género más vinculantes para la ciudad, Norma López va por su reelección en el Concejo de la mano de un slogan que sintetiza su historia política: "Mucha experiencia. Mucho futuro".

"Construimos una lista de unidad, diversidad, equidad y pluralidad, poniendo de relieve que somos la única oposición constructiva al modelo del Frente Progresista Cívico y Social. Fuimos el único bloque del Concejo Municipal que votó en contra del ajuste que realizó el intendente Pablo Javkin con el transporte de colectivos, mientras que el resto se aliaron, le cedieron la potestad para fusionar líneas, cambiar recorridos, recortar unidades y además de aumentar el boleto", recordó López.

"Nuestras propuestas -dijo la precandidata a concejala- son integrales para una ciudad que debe modificar profundamente las visiones impuestas de seguridad, obras públicas, empleo, inversiones, desarrollo, conectividad, ambiente y accesibilidad. Queremos una Rosario que apueste al desarrollo, que no expulse a las pymes y las industrias".

Por otra parte, López indicó: "Nosotros, más allá de los plazos de la interna, estamos convencidos de que otra Rosario es posible, por eso creemos que este primer paso es una proyección del futuro cercano. Un futuro donde la autonomía de la ciudad sea un eje, donde la seguridad sea encarada seriamente y no con parches provisorios, donde el transporte público sea una garantía y no un flagelo, donde el ambiente sea una política pública y no un discurso vacío, donde la generación de empleo sea una prioridad y la equidad de distribución de recursos una regla".

Y concluyó: "Los rosarinos y rosarinas merecen vivir y no solo sobrevivir. No solo somos una propuesta electoral, somos una visión de presente y de futuro".