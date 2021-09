Desde Santa Fe

Omar Perotti dijo ayer que “la seguridad es uno de los desafíos más grandes que tiene la provincia” y volvió a comparar la problemática con una “verdadera bola de nieve” que dejaron los gobiernos del Frente Progresista, que “hemos empezado a desamar, pero todavía tiene secuelas muy importantes”. “Antes, parecía que los jefes de Policía se iban condecorados cuando la institución estaba más desprestigiada y la sociedad más insegura. Hoy están procesados o presos. Claramente hay un camino definido: hacen las cosas bien o ya saben cómo terminan”. En Santa Fe, “no hay impunidad y el que las hace va a tener su sanción”, advirtió. El gobernador ratificó también que en octubre se reabrirán los paritarias con los sindicatos docentes y estatales para que “los salarios no pierdan ante la inflación” y volvió a reclamarle a la Cámara de Diputados la ley de Conectividad que propone construir 4.000 kilómetros de fibra óptica, pero que está frenada por radicales y socialistas desde noviembre de 2020. “Tenemos que dar un salto de calidad. Santa Fe está muy atrasada, es la provincia número 14 en la llegada de fibra de internet a los hogares. En muchos aspectos productivos, somos la número uno, dos o tres, pero nunca la 14ª”.

Perotti participó ayer en la apertura de Programa de Transformación Digital para pequeñas y medianas empresas que apoya el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Y después del acto, respondió preguntas de la prensa sobre violencia callejera, paritarias del sector público y la ley de conectividad, entre otros temas.

*La bola de nieve. “La seguridad es uno de los desafíos más grandes que tiene la provincia”, admitió Perotti. “No es una situación que comenzó ayer, ni se va a resolver fácilmente. Fueron muchos años” de gobiernos del Frente Progresista que generaron “una verdadera bola de nieve que hemos empezado a desarmar, pero todavía tiene secuelas muy importantes”. “Tenemos cosas para mejorar, desde la misma institución policial que está en un cambio fuerte, importante, en la búsqueda de recomponer su relación con la sociedad y donde pasan cosas que no pasaban. Antes parecía que los jefes se iban condecorados cuando la Policía estaba más desprestigiada y la sociedad más insegura. Hoy, están procesados o presos. Claramente, hay un camino definido: se hacen las cosas bien o ya saben cómo terminan. El grueso de sus integrantes quiere hacer las cosas bien. Para eso hay que capacitar, formar, equiparlos e incorporar mucha tecnología”.

*Sin impunidad. El gobernador observó una mejora en la tasa de “esclarecimiento de los hechos” y eso significó un aumento de las detenciones. “Vamos a fortalecer el sistema penitenciario con una fuerte inversión”, adelantó. “Porque al haber más acción hay más detenidos, más ocupación y más necesidades en cada una de las unidades penitenciarias”. “En definitiva, se está dando otra señal: en Santa Fe no hay impunidad y el que la hace va a tener su sanción”. “¿Que nos falta?”, se preguntó. “Prevenir, que las cosas no ocurran. Esclarecerlas está bien, es lo que corresponde, pero es necesario anticiparnos para que esos hechos no ocurran. Ahí hay que trabajar mucho con organización y en el vínculo con la comunidad. “Esta es tarea de todos”. “Tiene que haber un idea y vuelta con las instituciones. Nunca nos va a molestar que alguien acerque sugerencias o marque cosas que se puedan corregir. Hay que tener el oído más atento que nunca ante esta situación”.

*Paritarias. “Vamos a volver a conversar en octubre. “Lo importante es el espíritu que se definió (en febrero) que los salarios no pierdan frente al costo de vida. Ese espíritu se mantiene. Acordamos un aumento del 9% en agosto y setiembre, para no quedarnos atrás. El diálogo con los gremios nunca se cortó y sigue. En octubre quedará lo formal, lo que no quita que en forma anticipada se busque un entendimiento. Ya coincidimos en algo: no queremos que el salario pierda frente a la inflación”, ratificó el gobernador.

*El otro desafío. Es para Perotti el desarrollo de la conectividad en la provincia, que está muy atrasada para la falta de inversión pública. “Santa Fe es la provincia número 14 en la llegada de fibra de Internet a cada uno de los hogares y la 9 en velocidad”. “En muchos productivos, somos la número uno, dos o tres, pero nunca la 14ª. “Hay que dar un salto de calidad. Por eso, insistimos que la Cámara de Diputados apruebe la ley de Conectividad que sancionó el Senado, en octubre de 2020”. El plan es construir 4.000 kilómetros de fibra óptica, entre otras obras, con “el único crédito aprobado hasta aquí de la Corporación Andina de Fomento por 100 millones de dólares a la tasa más baja que la provincia haya tenido en su historia”, concluyó.

