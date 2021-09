Vecinxs de la comisión de ambiente del barrio Los Profesionales que trabajan ad honorem en la recuperación del Parque Natural de la ciudad de Salta, ubicado en la zona norte, se reunieron junto a representantes del municipio, la UNSa, el Colegio de Arquitectos y su fundación para confluir acciones mientras se diseña el Plan de Manejo del área protegida.

El doctor en Ciencias Biológicas, investigador y docente de la UNSa, Enrique Derlindati, explicó que trabaja en el plan de manejo de la reserva mediante un convenio marco que se hizo entre la institución con la municipalidad de Salta. El trabajo del profesional es adhonorem y comprometido con la conservación. Tienen planteado definir una línea de base de biodiversidad biologica, las áreas y pautas de ordenamiento. Lxs estudiantes de Ciencias Naturales han podido realizar prácticas de donde también se tomó información para el plan de manejo que se encuentra en instancia preliminar, "No hay mapa hecho", señaló.

Derlindati señaló que el objetivo general es "la conservación" y pretenden implementar actividades turísticas sostenibles de bajo impacto como trekking y visitas educativas para escuelas primarias y secundarias para integrar contenidos. "Es necesario darle un valor agregado", sostuvo respecto a la reserva.

La propiedad de la reserva es de la municipalidad. Sin embargo desde el año pasado hay un compromiso de lxs vecinxs del barrio Los Profesionales por recuperar ese parque natural y han realizado hasta la fecha distintas acciones para limpiar, delimitar senderos, investigar y proteger la fauna y flora.

En la reunión también se señaló que aún es necesario el Estudio de Impacto Ambiental y Social que deberá realizarse con profesionales certificadxs. Con el EIAS podrá establecerse el cercado perimetral que debe tener en cuenta el paso de fauna, la colocación de un pórtico y los senderos.

Lxs vecinxs pidieron seguridad para la reserva. Hace unas semanas se conoció que hubo un conflicto que terminó con el presidente del Club de Enduro imputado por ingresar con otras personas sin autorización al lugar y amenazar con la construcción de una pista.

El vecino Ossian Lindholn, solicitó guardaparques para la zona. En la reunión se pudo saber que hay solo dos que son empleados municipales y que tienen a cargo la reserva natural y el cerro San Bernardo, además van una sola vez a la semana.

Lindholn consideró la falta de seguridad como "un problema para avanzar" porque ingresa gente que extrae leña, de mantillos, trampea aves para la venta e incluso tala árboles. El jefe del programa de Inspecciones de la Secretaría de Ambiente de la municipalidad, Gonzalo Martínez, propuso mejorar el cronograma y herramientas de los guardaparques.

Para Lindholn sería fundamental que haya guardaparques formados y con dedicación exclusiva en la reserva natural que tiene más de 60 hectáreas. "No tiene alambrado, el borde es permeable. La solución necesaria es guardia permanente, guardaparques presentes, que patrullen la reserva...si envían personal un día a la semana no sirve para nada", consideró. Además dijo que tienen trampas cámaras para detectar movimiento de mamíferos pero no las pueden colocar por temor a que sean robadas.

"Está en agenda de la sociedad el tema ambiental y se está trasladando a acciones concretas. Lo más importante, al menos para mí de lo que surgió en esta reunión es la necesidad de armar talleres en donde canalicemos estas acciones en objetivos claros de manejo de la reserva", sostuvo Derlindati.



La arquitecta y encargada de Planeamiento Municipal, Mariana Zoricich, propuso ampliar la zonificación del área de reserva, esto implicaría abarcar a los espacios colindantes de propiedad privada. Para Derlindati ese sería un desafío interesante, explicó que las áreas circundantes a la reserva son propiedad privada, y consideró que hay que llegar a un acuerdo sobre qué actividades se permiten y cuáles no, e incluir a lxs vecinxs para que se haga un manejo integrado.

El presidente de la Fundación del Colegio de Arquitectos, Fundacas, Diego Ceballos, dijo a Salta/12 que pretender colaborar con la parte urbanística, "ahora están en una etapa iniciando todo lo que es el estudio. Nosotros podríamos ingresar más adelante con algún tipo de propuesta, concurso, masterplan en lo urbanístico y arquitectónico. Se habló en algún momento de que posiblemente existan dentro del predio algún tipo de ruinas (precolombinas), también podemos intervenir desde ese punto. Tenemos especialistas, se hará un análisis del sector para ver si tiene algún valor patrimonial", manifestó. Añadió que el colegio es órgano de consulta, opinión, generación de proyectos.

El vecino Lindholn informó además que Aguas del Norte les solucionó esta semana una problemática que tenían y habían denunciado a través de este medio respecto a un derrame de deshechos cloacales sobre un arroyo de la reserva.