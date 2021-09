Cuando los resultados no se dan, uno de los refugios que encuentran los técnicos es enfatizar la grandeza del club que dirigen. Es decir, poner en palabras al club en el lugar que no ocupa por su presente deportivo. Fernando Gamboa tomó este camino para revisar la coyuntura leprosa, aunque su identificación histórica con la institución le restan demagogia a sus frases: “Tenemos la obligación a muerte de defender este escudo porque sabemos lo grande que es el club y porque queremos que la gente esté feliz”, asumió. Newell’s acumula cuatro derrotas en nueve partidos y mañana visita a Colón, el último campeón.

“Molestan estos resultados por el grado de energía que se vive en los entrenamientos de parte de todos. Sufrimos por no ganar porque trabajamos para que suceda”, lamentó ayer Gamboa. “A veces las cosas pueden salir mal y tenemos que tratar de corregir. Las derrotas no gustan, eso es obvio. Pero hay una armonía de trabajo, estamos todos comprometidos y convencidos para mejorar y corregir en todo lo que nos equivocamos. Nunca armamos un partido pensando en defender. No es que vayamos a preparar un partido diferente. Somos un equipo que trata de ser agresivo sin la pelota, con buena tenencia y sólidos defensivamente", agregó.

Mañana la Lepra visitará a Colón, el campeón del fútbol argentino. Gamboa sugirió ayer la vuelta a la titularidad de Julián Fernández y la presencia en el banco de suplentes de Maxi Rodríguez. Aunque no confirmó la alineación y se esperan más cambios. “Mañana (por hoy) vamos a terminar de definir todo. Haremos algunos trabajos tácticos y ahí vamos a determinar no solo los nombres sino el sistema”, explicó. Y sobre el rival, consideró: “Más allá de que el último resultado de Colón no fue bueno y perdió con Independiente (3 a 0), es el último campeón, tiene jugadores muy importantes y lo vamos a respetar como tal”.

Por último, el entrenador se refirió el proceso electoral que atraviesa la institución, con elecciones agendadas para el domingo 19. "Intento no meterme dentro de la política del club. Pero esto no significa que no esté agradecido a Cristian (D'Amico) y Eduardo (Bermúdez) que me abrieron las puertas. Después pasará lo que decida la gente en la votación. Soy entrenador de Newell's, quiero que todo siga bien y le ganemos a Colón y el miércoles a River. Eso es lo que a mí me compete”, aseveró.