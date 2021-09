La vibración del lenguaje del litoral es hipnótica. Selva Almada en No es un río, novela finalista por partida doble del IV Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa y del Primer Premio de Novela Sara Gallardo, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, narra el impacto que genera la muerte inesperada de Eusebio, el fantasma con el que tienen que lidiar sus amigos, Enero y el Negro. La novela de Almada competirá con Poeta chileno, de Alejandro Zambra (Chile); Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vásquez (Colombia); La buena suerte, de Rosa Montero (España) y El libro de Eva, de Carmen Boullosa (México). La ganadora o el ganador del premio, organizado por la Cátedra Vargas Llosa junto a la Fundación Universidad de Guadalajara, se fallará durante el cierre de la Bienal que tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara (México), del 23 al 26 de septiembre, bajo el lema “La literatura, último refugio de la libertad”.

El jurado, presidido por la escritora Leila Guerriero, eligió a los cinco finalistas del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado de cien mil dólares, hasta ahora muy esquivo para las escritoras porque en las tres ediciones previas lo ganaron el español Juan Bonilla (Prohibido entrar sin pantalones, 2014), el chileno Carlos Franz (Si te vieras con mis ojos, 2016) y el venezolano Rodrigo Blanco Calderón (The Night, 2019).

En el caso del Primer Premio de Novela Sara Gallardo, lanzado el 8 de marzo pasado y dirigido a autoras argentinas, cis, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero, Almada es finalista junto a Leila Sucari (Fugaz), Natalia Rodríguez Simón (Era tan oscuro el monte), Raquel Robles (La última lectora), Dolores Reyes (Cometierra), Marina Yuszczuk (La sed), Maru Leonhard (Transradio), Mariela Gouiric (De donde viene la costumbre), Gloria Peirano (La ruta de los hospitales) y Lula Comeron (Con V de Villera). El jurado del Primer Premio de Novela Sara Gallardo, integrado por Ana María Shua, María Teresa Andruetto y Federico Falco, elegirá a la ganadora de este premio, dotado de 500.000 pesos en las próximas semanas.



Almada (Entre Ríos, 1973) es finalista en dos premios importantes –uno con más trayectoria, el otro que recién comienza- con No es un río, novela que cierra su trilogía de varones iniciada con El viento que arrasa (premiada en 2019 con el First Book Award del Festival Internacional del Libro de Edimburgo por la traducción al inglés, The Wind that Lays Waste) y continuada con Ladrilleros.