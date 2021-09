El acertijo

Un pirata tiene 8 bolsas que contienen 1 moneda de oro cada una, otras 8 bolsas que contienen 3 monedas cada una y 8 bolsas de 5 monedas cada una. ¿Cómo puede distribuir estas 24 bolsas entre 3 de sus marineros para que todos tengan igual cantidad de bolsas e igual cantidad de monedas (sin abrir ninguna bolsa)?

Respuesta:

1ª solución: 1er marinero: 4 de 1, 4 de 5. 2do marinero: 4 de 1, 4 de 5. 3er marinero: 8 de 3.

2ª solución: 1er marinero: 3 de 1,2 de 3, 3 de 5. 2do marinero: 3 de 1, 2 de 3, 3 de 5. 3er marinero: 2 de 1, 4 de 3, 2 de 5.

El dato

Irlanda impuso una sanción de 225 millones de euros a WhatsApp por ocultar qué datos de los usuarios europeos comparte con Facebook, su propietaria, lo que supone una violación de la privacidad según las leyes comunitarias de protección de datos. El Comisionado de Privacidad de Datos de Irlanda (DPC) ha establecido que, en 2018, WhatsApp falló al no proporcionar la información suficiente para que sus usuarios pudiesen conocer de forma transparente cómo sus datos eran usados y compartidos con Facebook para propósitos publicitarios. También se culpa a la compañía por no cumplir con sus “obligaciones de transparencia” y se la insta a adoptar "una serie de medidas correctivas específicas".

Cuál Es?

A fines de agosto se derrumbó un edificio completo en la localidad española de Peñíscola, en la costa mediterránea. Uno de los habitantes de ese inmueble, Bienvenido Cives, perdió allí a su hijo y a su pareja. En medio de la tragedia, comenzó a realizar los primeros trámites posteriores al derrumbe, entre ellos la cancelación del contrato de telefonía con la empresa MásMovil. Sin embargo, para cancelar el servicio, la compañía le solicitó la devolución del router de internet que quedó bajo los escombros ya que sino deberá pagar 150 euros. “Cuando después de dar explicaciones y contar todo lo que me ha pasado en la última semana ellos no rectificaron y exigieron que les devolviera el aparato, me enfurecí. Es totalmente surrealista”, relato el damnificado. Cuando el caso se hizo público, finalmente la empresa aceptó no cobrar la multa.

El número

2.100 millones de dólares representó el intercambio comercial con Brasil en agosto convirtiéndose en el mayor en 3 años. La variación del flujo de comercio fue de 57 por ciento interanual, marcando una racha de 8 meses consecutivos al alza, y acumula un aumento de 49 por ciento interanual en lo que va del 2021. La consultora Ecolatina aclaró que dicha recuperación más que compensa la caída causada por la pandemia, ya que la compraventa de bienes desde y hacia nuestro principal socio comercial supera en 7 por ciento a la de igual período de 2019.

Tecno

La red social Instagram comenzó a pedir a todos sus usuarios que proporcionen su fecha de nacimiento en las próximas semanas para poder ofrecer sus últimas funciones de seguridad para menores de edad, algo que será de obligatorio cumplimiento para aquellos que quieran seguir disfrutando de la aplicación. La plataforma comenzó a pedir la fecha de nacimiento a sus usuarios hace años. Sin embargo, el facilitar esta información era, hasta ahora, de carácter voluntario y los usuarios podían negarse a facilitar su fecha de nacimiento. La red social justifica la necesidad de que los usuarios le faciliten su fecha de nacimiento para "crear experiencias más seguras y privadas para los jóvenes" mediante funciones de protección a jóvenes introducidas recientemente, como la que evita que los adultos envíen mensaje a menores de edad que no les sigan, o las cuentas privadas por defecto para menores de 16 años.

Internet

Un amplio grupo de streamers declaró el 1 de septiembre la primera huelga en Twitch, la plataforma de vídeo en directo propiedad de Amazon, como una forma de protestar contra las condiciones que pone la empresa. Entre los grandes nombres, sobresalió Ibai Llanos, el principal streamer en castellano. El motivo de esta huelga es el grave problema de ataques de bots que estropean reputaciones y streams. Estos ataques de bots se aprovechan de una característica de Twitch, las "raids", una manera de que un streamer mande su audiencia a otro para ayudar a promocionarlo. Sin embargo, esta herramienta se ha usado para llevar a cabo ataques racistas, xenófobos, machistas y LGBTfóbicos. Dado que Twitch castiga todas estas actitudes, aquellos que reciben una raid, ven como su reputación o incluso su cuenta se viene abajo por un agente que no pueden controlar.