El presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, cruzó al expresidente Mauricio Macri tras su frase en tono golpista, le pidió "que se tranquilice" y "tenga un poco de humildad", al tiempo que cuestionó: "¿Piensa un minuto antes de hablar?".



"Le pido que recupere el centro, que se tranquilice, que baje un cambio, que tenga un poco de autocrítica porque gobernó muy mal y eso lo llevó a ser el primer presidente que se presentó y no ganó una reelección", exclamó Kirchner.

En este sentido, se preguntó: "¿Piensa un minuto antes de hablar? Lo que necesitamos es tener un diálogo maduro, ser firmes, dignos y avanzar con la convicción de dar todas las peleas que sean necesarias". Además, señaló que "es importante que recupere el eje porque hay quienes se sienten representados por él".



Los dichos de una de las figuras más importantes dentro del Frente de Todos tuvieron lugar durante un acto de campaña en Vicente López, donde estuvo presente junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y los precandidatos a diputados Sergio Palazzo, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, en el acto organizado por La Bancaria.

"Nosotros no nos sentimos superiores moralmente a nadie, tampoco inferiores. Pero no creemos que se pueda tomar vino en un barrio sí y en otro no, que hay universidad para algunos y los demás no pueden ir", esbozó en otro momento, en alusión a los recientes dichos discriminatorios de María Eugenia Vidal sobre el consumo de marihuana según el barrio.



Sobre este punto, agregó: "Esa lógica es la que hay que debatir y debatir, porque hay una lógica política que dice que depende de dónde nacés para acceder a los derechos. Así gobernaron con ese criterio tomaron decisiones y cada decisión estuvo siempre tamizada por el criterio excluyente".

"Queremos y debemos pensar la Argentina desde la Argentina. Eso es lo que queremos y eso nos va a conducir a una situación de mayor inclusión no solo social", subrayó.



Desafíos hacia las PASO

En otra parte de su discurso, se refirió a los desafíos de cara a las PASO: "Tenemos que recuperar las redes sociales, en los barrios, organizar y escuchar a la gente. Espero que el próximo 12 podamos confirmar el rumbo elegido en agosto de 2019 y en octubre".

Asimismo, pidió no contestar a las provocaciones y a los discursos de odio que estuvieron muy presentes en la campaña. "Todas nuestras acciones políticas de un gobierno deben tener en el centro al ser humano", consideró.

Elecciones en Brasil

Por último, Kirchner se refirió a las elecciones en Brasil y al rol de Luiz Inácio Lula da Silva: "Ojalá el año que viene vuelva a ser Presidente de Brasil después de todo lo que le han bajado, fiel a su gente para poder sacarlo adelante".

"Ahí está Lula de vuelta, ante el desastre de un presidente como el actual que también fue impuesto por los medios y los mismos medios que hoy lo desconocen. Miren en el desastre que está sumergido el hermano país de Brasil. Y la Argentina necesita a Brasil y Brasil necesita a Argentina. El continente se necesita a sí mismo", concluyó.