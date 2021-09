Dos equipos que atraviesan una etapa de franca recuperación en su rendimiento deportivo prometen una noche de buen fútbol en el Gigante de Arroyito. Central se encuentra en su mejor momento y espera por un Boca que dejó atrás la desorientación que acusó en el arranque de temporada. En el canaya regresará Emiliano Vecchio. En la visita habrá ausencias por jugadores citados a disputar Eliminatorias, aunque su técnico, Sebastián Battaglia, apuesta por ratificar la alineación que viene de igualar con Racing.

Para Central (10 puntos) el partido de esta noche es una prueba necesaria para medir el nivel del equipo. El canaya se mostró con fútbol suficiente para golear a Arsenal y Central Córdoba en las dos últimas fechas, tras empatar el clásico en el parque Independencia. Si bien Boca (11) no está asumiendo protagonismo grande en el certamen y se encuentra a ocho unidades de la punta, la llegada de Battaglia como entrenador orientó en parte a un club que se mostraba desorientado en cancha con la conducción de Miguel Russo.

Cristian González no tiene nada para cambiar en el equipo ante la satisfacción de las últimas actuaciones. Pero no dejó dudas sobre la titularidad de Vecchio. Esta noche el diez vuelve en reemplazo de Michael Covea, tras dejar atrás una lesión muscular que sufrió en el clásico con Newell’s. Por el resto, el conjunto se repite y no hay dudas que los once en cancha es la mejor alineación posible, más aún con los rendimientos que mostraron los suplentes cuando tuvieron la oportunidad de jugar.

Boca, por su parte, viene de un flojo partido ante Racing. Pero con Battaglia recompuso ideas ofensivas y ratificó el fuerte defensivo del equipo. El nuevo técnico, además, encontró apariciones destacadas, como las de Agustín Sandez y Luis Vázquez. Esta noche no juega Luis Advíncula, convocado a la selección de Perú para disputar Eliminatorias mañana y el jueves. En su lugar ingresará Marcelo Weigandt.

Central: Broun; Martínez, Almada, Ávila, Blanco; Zabala, Ojeda, Vecchio, Ferreyra; Gamba, Ruben. DT: Cristian González.

Boca: Rossi; Weigandt, Izquierdoz, Rojo, Sandez; Medina, Rolón, Almendra; Ramírez; Briasco, Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Central

Hora: 20:15

TV: TNT Sports