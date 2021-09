Los candidatos a senador y diputado, José Corral y Roy López Molina, propusieron un "Pacto Educativo" que garantice 200 días de clases por año y mejores salarios e infraestructura. "Para nosotros es una prioridad y tiene que ser un acuerdo de todos los argentinos". Los referentes de la lista de "Vamos Juntos" de Juntos por el Cambio, reafirmaron que van "por el camino de las propuestas mientras otros candidatos eligen pelearse". "La educación para nosotros es una prioridad y tiene que ser un acuerdo de todos los argentinos", argumentó José Corral, tras la experiencia de haber gestionado ocho años la Municipalidad de Santa Fe, desde la que desarrolló 17 jardines en todos los barrios por los que pasaron 5000 niños y niñas.

"Queremos llevar el pacto nacional al Congreso y establecer un mínimo de 200 días de clases presenciales por año, además de darle prioridad y jerarquía a docentes y directivos", agregó Corral, y recordó que "junto a Roy, Niky Cantard y Lucila Lehmann en la etapa más dura de la cuarentena estuvimos con padres y docentes acompañándolos en su reclamo para que los chicos volvieran a las aulas".

Por su parte, Roy López Molina valoró: "Mientras algunos candidatos eligen pelearse, nosotros le decimos a todos lo que queremos hacer. Es una campaña de propuestas y acá apuntamos al presupuesto, la planificación y la presencialidad", dijo sobre el Pacto Educativo nacional.

"Con José (Corral) decimos que esto se termina cuando abramos. Y esa salida tiene que estar basada en el trabajo y el esfuerzo. El corazón de las propuestas tienen que ver con cuidar y acompañar a la clase media, que siente que el Estado sólo se acuerda de ellos para cobrar impuestos", agregó el dirigente rosarino.

"La violencia, el crimen y el narcotráfico rompen los sueños y la educación es una manera de recomponerlos", dijo el precandidato a senador José Corral, y agregó: "El comerciante le tiene miedo a la inflación pero también a dejar la puerta abierta y que le roben sus sueños. Sin embargo, hay que advertir que la inseguridad que sufrimos tiene que ver con mafias de la policía, de la Justicia y de la política".

Roy López Molina fue más allá: "Los integrantes de Vamos Juntos de la Boleta 503 letra C, podemos decir con tranquilidad que no tenemos ningún compromiso con las mafias que nos llenan de violencia. Les aseguro que las otras listas no pueden decir lo mismo, no somos todos lo mismo".

Tras la visita de Macri esta semana a Rosario y el encuentro a solas de los tres precandidatos con el ex presidente, señalaron: "Vamos Juntos es la lista más santafesina de todas, sin candidatos que viven en Buenos Aires, y que representa los valores de todos los partidos fundadores de Juntos por el Cambio con la UCR, el PRO y la Coalición Cívica y de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Mario Negri y Elisa Carrió"