El precandidato a concejal del Frente de Todos, Matías Fernández, lo deja bien en claro: “Norma (López) es candidata de Agustín Rossi, (Lisandro) Cavatorta es candidato del gobernador (Omar Perotti) y yo soy candidato de Cristina y de Alberto Fernández”, le dijo a Rosario/12. “Somos expresiones de un frente diverso pero que después de la PASO irá para el mismo lado”, aseguró el actual delegado de Migraciones en Rosario que encabeza la lista “Todos juntos por Rosario”. Fernández dice que en el Concejo Municipal “hay ediles que nunca han contribuido en nada a las necesidades de la población” y apuntó a los ediles de “Juntos por el Cambio que están más preocupados por su interna partidaria y por cómo se mantienen en sus cargos, que por solucionarle los problemas a la gente”. Aseguró que esta “no es una elección más. Necesitamos tener legisladoras y legisladores que estén a la altura de las circunstancias. La población ha sufrido mucho”, afirmó.

Fernández señala: “Veo con mucho optimismo nuestra campaña porque nosotros nunca nos alejamos de la población, siempre estuvimos trabajando junto a ellos. Venimos escuchando diferentes demandas, sabemos que después de la pandemia van a quedar muchas cosas pendientes sobre todo por la crisis económica generada por el gobierno anterior”. Y señaló que cuando empezó la pandemia “nos encontramos con tierra arrasada, entonces hubo que reconstruir piedra por piedra y tratar de solucionar los problemas de cada uno de los vecinos de Rosario como así también de cada argentino en cuanto a lo económico, en cuanto a la sanitario y sobre todo en lo que hace al ánimo social”.

Para el actual delegado de Migraciones, en el Concejo de Rosario “hay sectores que no han contribuido en nada a las necesidades de la población. Me refiero concretamente a los concejales de Juntos por el Cambio”. Y apuntó que “debemos potenciar desde el Concejo nuestros vínculos con el gobierno nacional, con el gobierno provincial y con el gobierno municipal para empezar a solucionar también desde el accionar de los concejales, los problemas de la población. Muchos concejales están más enfrascados en la guerra partidaria, en cómo pueden seguir sobreviviendo en sus cargos que en tratar de buscar soluciones a los rosarinos”.

Para Fernández esta “no es una elección más, necesitamos tener legisladores y legisladoras que estén a la altura de las circunstancias. La población ha sufrido mucho y tenemos que llevarle soluciones. Acá se elige si los concejales estamos para solucionarle los problemas a los vecinos o para generarles más problemas”.

Respecto de la gestión local, el precandidato de “Todos Juntos por Rosario” señaló: “Todas las obras que actualmente está anunciando el intendente (Pablo) Javkin son con fondos nacionales o provinciales. Lamentablemente el Frente Progresista no ha tenido una planificación de la ciudad acorde a su presupuesto, pero tampoco acorde a las necesidades de los vecinos”. Y agregó que “lo que estamos tratando de generar desde esta propuesta -con los compañeros y compañeras que me acompañan- es tener soluciones a corto, largo y mediano plazo para la ciudad”. Fernández observó que Rosario “no ha cuidado su patrimonio histórico, ha alejado a 200 mil rosarinas y rosarinos que siguen viviendo en villas de emergencia, está claro que no se han puesto debidamente las prioridades”.

El candidato explicó que en el Frente de Todos “hay representaciones de todo tipo. Está Norma López que representa la lista de Agustín Rossi, está (Lisandro) Cavatorta que representa la lista del gobernador y estamos nosotros que representamos a la lista de Cristina y Alberto Fernández. Entonces es válido y legítimo que cada uno busque representar a esta fuerza que la compone, una diversidad notable pero con el objetivo de buscar la unidad al final de esta interna”.

Fernández reconoció que “falta mucho por hacer pero nosotros nunca vamos a perder las esperanzas y eso también es lo que hay que transmitirle a la población”. Y aseguró que hay que “dejarle un agradecimiento profundo a todos aquellos que han acatado las disposiciones del gobierno nacional y provincial en cuanto a la cuarentena y al aislamiento social. Agradecer también a los trabajadores esenciales que han puesto el cuerpo desde el principio ante esta crisis sanitaria. Y mandar un fuerte abrazo a todos aquellos que perdieron familiares y amigos en esta pandemia”.