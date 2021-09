Fernández difundió ayer un texto dirigido a la militancia peronista de Rosario. En sus tramos principales señala: "Rosario lleva muchos años, demasiados, sin que el peronismo logre conducir la ciudad. Incluso, hasta nos cuesta incidir en el Concejo Municipal. Hace falta que nos pongamos los pantalones largos y demos las discusiones que hay que dar. La Rosario que lleva décadas de gobiernos socialistas y del Frente Progresista es una ciudad que acumula violencia, inseguridad y desigualdad detrás del marketing estético pensado para unos pocos. Soy un militante y me enorgullezco de serlo. Soy de la generación que desde la infancia escuchó hablar en su barrio de Evita y Perón; y de grande pude abrazar a Néstor y Cristina. Soy, como la mayoría de ustedes, aquellos que ponemos el cuerpo siempre, que no nos escondemos y aparecemos sólo en las elecciones, que estamos siempre en el mismo lugar. Te pido de corazón que me acompañes, que me des tu apoyo y tu voto. Como vos, yo no traiciono ni me rindo. Y estoy convencido que entre todos podemos hacer efectiva esa Argentina -y esa Rosario- grande con que San Martín soñó, con la que soñaron los compañeros y compañeras que nos precedieron y nos dejaron su ejemplo de militancia incluso dando la vida. Soy Matías Fernández; y junto con quienes me acompañan como precandidatos y precandidatas te pedimos que respaldes a la lista de Cristina Fernández de Kirchner en Rosario y te esperamos el 12 de septiembre a la noche para festejar que no nos han vencido".