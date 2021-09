Finalmente, el Ministerio de Salud de Salta levantó la suspensión al médico Jorge Gomila, que está siendo sumariado porque en enero de este año fue parte de una manifestación pública para impedir que se llevaran dos ambulancias del Hospital San Vicente de Paul, en la ciudad de Orán.

La suspensión, por tiempo indeterminado, se había notificado el 1 de septiembre. Pero tras de unos días agitados en los que se sucedieron manifestaciones públicas de todo tipo en apoyo al médico, y luego de que recibiera una llamada del gobernador Gustavo Sáenz, el Ministerio decidió permitir que siga trabajando mientras se sustancia el sumario administrativo.

El médico, que se declara "negrito, peronista e hincha de Boca", ganó notoriedad pública el 20 de enero pasado, cuando junto a otro colega hicieron una sentada para tratar de evitar que se llevaran dos ambulancias del Hospital oranense. Se había informado que el traslado, a Salta Capital, era para que les hicieran un service y añadirle equipamiento para su función, y se había prometido que serían devueltas para cuando se habilitara la sede en Orán del Sistema de Atención de Emergencias y Catástrofes (Samec). "Pero he aquí que el Samec todavía no han hecho un cimiento y de eso pasaron ya ocho meses", señaló Gomila.

Para explicar su reacción, el médico recordó antecedentes del trato que recibe la ciudadanía oranense de parte del gobierno central provincial: "alguna vez se llevaron las motos de la Policía, no volvieron más; se llevaron las unidades nuevas de la Policía, no volvieron más; se llevaron una bomba de los Bomberos, no volvió más. Se llevaron un aparato para separar la sangre, acá no había hematólogo, en vez de mandar un hematólogo se llevaron el aparato a Salta, no volvió nunca más. Entonces yo dije, si estos se las llevan no vuelven nunca más".

También explica la reacción de los médicos, que fue acompañada por otras personas, tanto trabajadoras del Hospital como habitantes oranenses, el clima de temor y enojo que se vivía en esos momentos en Orán porque el Hospital no daba abasto ni contaba con los recursos suficientes para atender a las personas que enfermaban con la covid-19.

Además, el médico dio razones emocionales para resistir el traslado de los vehículos."Me salvó la vida una de esas ambulancias, me llevó a mí (a la ciudad de Salta), porque tuve covid" y necesitaba atención de mayor complejidad.

Sumario sin aviso

Tras la notificación de suspensión, Gomila recibió ofrecimientos de abogados para asistirlo sin cobrar honorarios. Precisamente, su defensa había pedido al Ministerio de Salud que reconsiderara la suspensión porque no hay motivo suficiente para la sanción anticipada que le aplicaron; también recordaron que viola el decreto presidencial que prohíbe despidos en la pandemia, y aseguraron que se violó el derecho de defensa del médico porque no fue informado del sumario que se está tramitando en su contra.

Gomila contó a Salta/12 que después de que lo notificaran de la suspensión, publicó esta novedad en las redes sociales y "a la mañana siguiente me fui al Hospital, hicimos una juntada ahí, que llegó medio pueblo" y se organizó una marcha para la noche.

Esa misma noche recibió una sorpresa: una comunicación con el gobernador. "Doc, me pone. Sí, quién sos, le pongo yo, y me dice Gustavo Sáenz. Y yo le digo, no te creo" y "le corté el whatsapp ahí nomás". Pero enseguida el gobernador lo llamó "y realmente se portó bien. Me dijo que él no sabía nada, que iba a reconsiderar, iba a llamar al Ministerio para que me saquen la suspensión y así fue. Al otro día a las 7 de la mañana me estaban llamando".

Ese día Gomila participó en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, convocada especialmente para tratar este tema. Tras escucharlo, el Cuerpo se pronunció reclamando que fuera reincorporado.

En la comunicación con Sala/12 el médico destacó que persiste la falta de personal en el Hospital San Vicente de Paul. Detalló que cuentan con dos terapias covid y una polivalente, que eran7 médicos para atender, pero una médica pidió el pase a Tartagal, y "encima se dan el lujo de echarme", lamentó.