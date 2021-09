La adolescente de 15 años Tatiana Trinidad López lleva siete días desaparecida en la localidad de Cerrillos. Su familia denunció que recién este sábado, luego de que hicieran una marcha en la plaza del pueblo y fueran a exigir respuestas a la comisaría, en el sexto día de la desaparición, la policía comenzó a hacer rastrillajes y les pidieron la ropa de la chica para buscarla con canes. Aún no hay novedades y también manifiestan que hubo inacción del fiscal interviniente. A las 8 los familiares convocan a una concentración en la comisaría local.

En la causa interviene el fiscal Federico Gabriel Portal, que estuvo reunido desde la tarde hasta las 23.30 con el padre de la adolescente. Luego el hombre dijo a Salta/12 que se encuentra muy cansado y señaló que denunció la desaparición de la hija el lunes 30 de agosto, "pero no hicieron nada".

La tía de la adolescente, Soledad Albornoz, dijo que Tatiana fue vista por última vez por una compañera de colegio. Esta chica contó que la acompañó hasta la plaza de La Merced, localidad vecina a Cerrillos, y vio que tomó el colectivo. Se calcula que esto fue a las 12.50. Sin embargo, la tía dijo que no sabe si la policía constató que haya tomado algún colectivo, la mujer recordó que su sobrina tenía la tarjeta estudiantil de la empresa Saeta, y dijo que tampoco pudieron consultar el posible recorrido.

Albornoz sostuvo además que hubo gente que dijo que vio a su sobrina en la plaza de Cerrillos y que si bien hay cámaras de seguridad, tampoco tiene conocimiento de que la policía las haya inspeccionado.

"Salimos a pegar carteles por todos lados. Recién hoy tuvimos respuestas de la policía. Hoy nos pidieron la ropa de mi sobrina para el rastrillaje", afirmó Albornoz. "Hoy les habló el fiscal a sus padres. Estuvieron más de dos horas hablando. Hace cinco días que el padre está sin comer ni dormir. Anoche estuvo pegando carteles de la nena. La policía tenía que hacer su trabajo antes", se quejó.

Albornoz contó que a las 14 de ayer la familia y otrxs vecinxs se juntaron a pegar folletos por todos los barrios, después fueron a la comisaría, "para que nos den una respuesta, porque no nos estaban dando". "La policía dijo que estaban trabajando pero recién hoy vimos. Antes no la buscaban. Pedimos hablar con el ministro de Seguridad pero no vino", relató.

Según manifestó Albornoz, la adolescente tenía un novio, "la policia fue a su casa cuando se hizo la denuncia pero él dijo que ella no estaba, no se hizo un allamiento en la casa". También indicó que sabe que este sábado la policía hizo allanamientos en el mismo barrio donde vive ese joven pero no sabe si fue en su casa.

La tía también dijo que la adolescente tenía comunicación con un perfil de facebook "trucho".

La familia de Tatiana vive en la finca "Mirce", Tatiana asistía al colegio secundario ubicado a dos kilómetros y su tía indicó que solía volver en el colectivo urbano de Saeta.

El área de Prensa de la Policía de Salta, dijo a Salta/12 que el fiscal ordenó que se activen los protocólos de búsqueda. Indicó que no se dio parte al sistema nacional de búsqueda de personas y que solo se la busca a nivel local "porque no hay indicio de que se haya alejado fuera de la provincia. Manifestaron que la principal hipótesis es "la fuga del hogar", aunque se contemplan distintas líneas de investigación.

La Policía de Salta afirmó que continúa con los operativos de rastrillaje en el Valle de Lerma, y que interviene personal de la Brigada de Investigaciones del sector 81 A y B, Canes, policía Rural, caballería y efectivos locales.

La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, solicitó compartir la fotografía de la adolescente en redes sociales con el hashtag "DevuelvanATatiana". Dijo que hizo una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) pero todavía no interviene la Justicia Federal por la intervención ya iniciada de la Fiscalía local de Cerrillos (de competencia provincial). Añadió que se contactó con la oficina de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas de Nación y los datos se cargaron en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.