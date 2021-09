Con la certeza de estar transitando en la Argentina una nueva etapa en relación a la pandemia de coronavirus, el Presidente Alberto Fernández llamó este domingo a "reflexionar en conjunto sobre lo que nos pasa buscando darle certidumbre a la necesidad de empezar a construir un mejor futuro”. En un artículo donde evalúa el rumbo del gobierno, Fernández describió para propios y ajenos los lineamientos de una gestión marcada por la pandemia. Y en base a datos que ya muestran indicadores económicos y productivos positivos, convocó a mantener la esperanza: “con la reactivación, las oportunidades de educarse, trabajar y progresar van a florecer”.

Fernández señaló que este año, el país “habrá crecido más del 7 por ciento”, y que “la inversión ha aumentado más de un 14 por ciento respecto de 2019”. Ahora “lo que está en debate es cómo será nuestro país cuando acabe esta pandemia” puntualizó. De cara a las elecciones que se avecinan, destacó entonces: “Enfrentamos dos modelos de país claramente contrapuestos que miran los problemas del pueblo de modo diferente. Y comprender la dimensión de la discrepancia es central para construir el futuro. No todo es lo mismo" afirmó, taxativo.

“No es lo mismo lograr que la industria crezca, incluso en pandemia, que la destrucción industrial que hemos vivido entre 2016 y 2019 --ejemplificó--. No es lo mismo que los jubilados paguen o no los medicamentos que necesitan para vivir. No es lo mismo que más de un millón de trabajadores paguen o no impuesto a las ganancias”. “Nos ha tocado vivir un tiempo muy difícil” insistió respecto a la crisis sanitaria mundial. “Recién ahora, con el avance de la vacunación, los contagios ceden y empezamos a recuperar el ritmo habitual en nuestras vidas” sostuvo el jefe de Estado. Y consideró éste “el momento oportuno para convocar a una reflexión colectiva”, sabiendo que para algunos “el concepto de futuro está en crisis”.

Para el Presidente, la explicación de esta “incertidumbre” refiere a “la pandemia vivida en un contexto negativo generado por el estrepitoso fracaso del gobierno que nos precedió”. Y señaló “desde que asumimos, solo contamos con 99 días de normalidad sanitaria”. El resto se destinó “a poner de pie un sistema de salud abandonado y a enfrentar un virus desconocido”. Esto “trastocó nuestros planes originales, porque las prioridades repentinamente fueron otras” explicó. Para luego detallar que “hoy la Argentina empieza a recuperarse”. De ahí que el Presidente eligiera para su artículo –publicado en el portal Infobae—, el emblemático título de: “El día 100”.

La reactivación observada “en la construcción y en el uso de la capacidad instalada de nuestras industrias” --entre otros rurbos--, permiten entender los logros económicos. Uno es haber alcanzado “el nivel más alto de exportaciones en los últimos ocho años”. La recuperación “es posible --indicó--, por haber puesto en práctica la lógica política que abrazamos desde siempre: un Estado presente para cuidar la vida, la educación, el trabajo y la producción de la Argentina”.

Haber implementado “el plan de vacunación más vertiginoso que nuestra memoria recuerda, no solo nos permitió preservar vidas. También hizo posible la recuperación económica que hoy vivimos” explicó. “Lo que fuimos capaces de hacer como sociedad, es lo que hoy nos permite avanzar en la recuperación que observamos” sostuvo. Por eso conluye: “el día 100 de normalidad está llegando y a partir de entonces solo seremos nosotros los únicos artífices de nuestro destino”.