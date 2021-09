Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que por la bajante del río Paraná "al no poder cargarse por completo los buques en los puertos del Gran Rosario, muchos deben completar la carga en las Bahía Blanca o Necochea/Quequén. Esto condujo a que en el último mes los embarques de productos agroindustriales desde los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires totalizaron 2,5 millones de toneladas, el mayor volumen para un mes desde que se tiene registro. Además, los despachos desde estas terminales representaron el 24,2% del total de embarques nacionales, muy por encima de lo habitual".

De acuerdo al informe publicado el viernes pasado, "este mayor volumen de embarques responde principalmente a los mayores despachos de maíz. En los meses de julio y agosto se terminó de cosechar el maíz tardío, por lo que ingresó un elevado volumen de grano al mercado que debió encontrar en los puertos del sur bonaerense su vía de salida. En total, desde las terminales portuarias de todo el país se embarcaron 4,5 M/T de granos amarillos durante el último mes, el segundo mayor volumen mensual del 2021. Los puertos del sur de Buenos Aires despacharon 1,35 M/T de maíz en el último mes, el mayor volumen mensual de la historia".

Recuerda la Bolsa que "el agravamiento de la bajante ha acentuado la diferencia de precios del maíz en el sur de Buenos Aires respecto del Gran Rosario. Actualmente, el precio equivalente en dólares de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario se ubica en US$ 186 la tonelada, mientras que su par de Bahía Blanca alcanza US$ 220. Esta brecha a favor de la originación en el sur bonaerense llegó a alcanzar US$ 37 a fines de agosto, la mayor diferencia desde al menos el 2012".

"Resulta que, además de los mayores costos de flete por trasladar los granos una distancia más larga hasta los puertos del sur bonaerense, en dicha región no se cuenta con la infraestructura que tiene el polo agroexportador del Gran Rosario. Así, en caso de un rechazo de camión por humedad, presencia de insectos u otros se dificulta acondicionar el grano en la zona, con el riesgo que conllevaría no poder completar la descarga en destino e incurrir en importantes pérdidas", sostiene el informe de la BCR.