Los más de 40 trabajadores de LT3 AM680 junto con el Sindicato de Prensa Rosario denunciaron una vez más la falta de pago salarial, aguinaldo y aportes previsionales por parte de la patronal. "El límite ha llegado: así no se puede más. Se ha pedido la intervención del Enacom, ente regulador de las licencias, para que se regularice está situación anómala e ilegal. También se hicieron nuevas presentaciones ante el Ministerio de Trabajo, otras se harán en AFIP y se resolverán medidas de acción directa", se indicó en un comunicado. "Sucesivas patronales no han hecho más que empeorar la crítica situación de casi 40 familias que dependen de esa fuente laboral. Desde hace 5 años, las y los trabajadores que sostienen el aire de la emisora a diario no pueden alcanzar un salario para subsistir".