Alberto Fernández se mostró esperanzado de cara a la PASO del próximo domingo."Sé que cuando llegue el domingo la gente no va a abandonar a un gobierno que se preocupó con ellos para votar a una coalición que con total displicencia los abandonó", dijo el Presidente. Agregó que no está en la esencia de Mauricio Macri respetar la democracia, dijo que le pidió ayuda para terminar su mandato y criticó a Horacio Rodríguez Larreta por la "poca ayuda" que CABA ofreció a sus ciudadanos en pandemia.

"Nosotros ponemos al acento en el trabajo y la producción porque creemos en eso mientras del otro lado pusieron la salud pública en segundo plano y dijeron que se caía en la educación pública, están convencidos de un país donde sobran 20 millones de argentinos", afirmó al ser consultado sobre los dos modelos de país que se ponen en juego de cara a la PASO del 12 de septiembre. "Una empresaria conocida me contó que el macrismo la mandó a importar de China, esos son los dos países en puga", graficó y criticó la falta de ayuda en pandemia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "La ayuda fue mínima", dijo. Fernández ratificó que Mauricio Macri le pidió ayuda en el último tramo de su mandato y sobre la declaración del expresidente acerca de que si el Gobierno no cambia el rumbo, se tiene que ir, opinó: "Éstá en su esencia no respetar la democracia, está claro con el tráfico de municiones a Bolivia".

Fernández habló con El Destape radio. Sobre las declaraciones del expresidente, que se quejó de que el Frente de Todos "deshizo" lo que hizo el macrismo, Fernández sostuvo que le preguntaría: "Qué querés, volver a endeudar al país, seguir tomando créditos en dólares a 100 años, ir a pedirle una suma sideral al FMI? Cuando yo lo escucho hablar, me pregunto de qué está hablando".

Lo que Macri hubiera hecho en pandemia

"Él está convencido de que lo mejor dejar contagiarse a los que se tuvieran que contagiar. Había comprado la teoría del Reino Unido, que mostró ser errada, pero la sigue defendiendo", dijo el Presidente.

"Tengo la sensación de que el dolor de la pandemia hizo olvidar a muchos argentinos de que antes de la pandemia nos devastaron. Y ahora dicen cosas con una ligereza increíble, la verdad es que es muy penoso este momento porque en los primeros tres meses del Gobierno se recuperó el 6 por ciento del ingreso de la gente. Y hoy de hecho estamos igual que en diciembre de 2019", afirmó Fernández.

Y agregó: "Recibimos un país devastado. Siento que el país está muy mal, pero logramos la inmunidad de casi el 85 por ciento de los argentinos con una dosis con la vacuna. Seguimos vacunando y eso nos dio la posibilidad de seguir recuperando la economía. Me decía el otro día el dueño de un restaurante de Puerto Madero que están trabajando a full. Debemos recuperar muchos negocios, pero en eso estamos".

Lo que se juega en la PASO

"Me interesa avanzar en todo lo que tiene que ver con la producción", dijo el Presidente sobre la importancia de sumar más diputados y senadores en el Congreso.



"No quiero que la gente se quede sin planes porque son una salida de emergencia, pero lo que queremos es que se vayan convirtiendo en trabajo", afirmó Fernández y puso como ejemplo el acuerdo que se alcanzó para que los trabajadores de la cosecha no pierdan los planes que tienen cuando les sale trabajo.

"Tenemos que ir migrando a la gente del plan al trabajo formal", dijo el Presidente.

"Está claro que el ingreso está mal distribuido en la Argentina de hoy, pero no hay que olvidar que hemos hecho muchas cosas en materia impositiva que tienen un carácter progresivo", dijo el Presidente. Y mencionó como ejemplo los cambios sobre Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias.

Los jóvenes candidatos antisistema

"A los jóvenes les digo que no son el futuro, son el presente. Y que tengan en cuenta que los necesitamos y que los candidatos que se presentan como antisistema son los que garantizan este sistema tan injusto. Los necesitamos estudiando", dijo Fernández.

Y recordó que tomó una serie de medidas para garantizar la conectividad, entre otras cosas pensando en la necesidad de que los jóvenes puedan acceder con la regulación del Estado sin importar la situación económica de cada uno.

Y también recordó que el macrismo dejó de vacunar, hizo volver el sarampión y no le dio importancia a que los jóvenes tuvieran conectividad.



"Los jóvenes tienen que entender que la solución no está en el canto de sirenas de un grupo de personas que gritan libertad, pero garantizan el sistema que a ellos tan injusto les parece".

La inflación

"Nosotros esperamos seguir bajando la inflación", dijo el Presidente y admitió que lo que más le preocupa al Gobierno es el precio de los alimentos. "Hemos puesto multas y estamos tomando medidas al respecto", dijo.

Optimismo electoral

Fernández dijo estar optimista para el domingo: "Pusimos todo el esfuerzo para que la gente sufriera lo menos posible y sé que cuando llegue el domingo la gente no va a abandonar a un gobierno que se preocupó con ellos para votar a una coalición que con total displicencia los abandonó".