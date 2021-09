Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía fueron desafectados este lunes de la Selección Argentina de cara al choque contra Bolivia de este jueves, a las 20.30 en el Monumental. El cuarteto de jugadores que milita en la Premier League emprendió su "regreso" hacia Inglaterra (con estadía previa en Croacia), algo que se vislumbraba desde antes del inicio de la triple fecha de Eliminatorias, pero que había sido negado por la AFA en su momento.

"De común acuerdo con el entrenador Lionel Scaloni, los futbolistas Martínez y Buendía (ambos del Aston Villa) fueron autorizados a retornar a sus clubes en el día de la fecha", anunció la AFA a través de sus redes sociales para, un par de horas más tarde, oficializar también las bajas de Lo Celso y Romero, del Tottenham.



Así, Scaloni no contará con tres de sus titulares preferidos para recibir a Bolivia, en adhesión a Buendía, quien se quedó afuera del banco ante Venezuela y Brasil. Los cuatro fueron los elegidos por las autoridades sanitarias brasileñas para darle ruedo al escándalo internacional del domingo pasado, cuando el partido entre la Argentina y los locales se suspendió a los cinco minutos de juego.

Antes de subirse al avión en Ezeiza, Martínez dejó sus sensaciones sobre lo ocurrido en San Pablo: "Todos sabemos lo que pasó, nos preparamos tres días para el partido y a los cinco minutos lo cancelan. Tenemos una sensación amarga, teníamos todo para ganar pero por cosas políticas se suspendió y tuvimos que volver".

"Una lástima porque íbamos a ganar, estábamos con confianza... Era un partido grande para disfrutar, no para hacer un papelón. Los cuatro de Inglaterra decidimos venir por el amor que le tenemos a la camiseta. Por más que todos los de la Premier no querían venir, nosotros decidimos venir igual porque después de ganar la Copa América todo el equipo quiere estar", completó el Dibu, quien al igual que sus tres compañeros viajó hacia Croacia. Allí estarán entrenando por 10 días en vez de encerrarse en un hotel inglés por 14, gracias a que el país balcánico no está en la "lista roja" pandémica de los británicos. Una verdadera "viveza", y que no es criolla.

En tanto, ante la imposibilidad de contar con Dibu Martínez y ante la lesión de Franco Armani, su reemplazante habitual, sería convocado el arquero de Boca, Agustín Rossi. El exLanús se sumaría así a Juan Musso, quien pica en punta para ser titular, y Gerónimo Rulli, los otros unos del plantel. Armani padece una sinovitis en la rodilla derecha y no se recuperaría a tiempo para el jueves por lo que el jugador xeneize tendriá su primer cita con la Mayor.