Mónica Fein busca regresar a la Cámara de Diputados de la Nación como lo hizo entre 2007 y 2011. La presidenta del Partido Socialista y Clara García disputan en el Frente Amplio Progresista la interna frente al armado del resto de los partidos de la coalición amalgamado por Pablo Javkin. "No es hora de discutir liderazgos sino el proyecto político", distingue hacia dentro y en mensaje tácito a su sucesor en la Municipalidad de Rosario. Quien fue dos veces intendenta participa del espacio que se presenta como "el legado de Miguel Lifschitz". Asegura que percibe en los lugares que recorre "una revalorización" de lo que fueron los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social frente a la gestión de Omar Perotti. "El gobernador no tiene plan", sostiene y le recuerda al rafaelino su eslogan de campaña "Paz y orden" ante la actual ausencia de ambas cosas.

—La derrota electoral hace suponer que el electorado le quitó crédito al progresismo para dárselo a otros sectores. ¿Cómo hacen para tratar de recuperarlo?

—Son procesos democráticos, se dan determinadas condiciones. La unidad en la diversidad dijo el peronismo, y al año estaban todos peleados. Se dieron condiciones nacionales... percibo que hay una revalorización de lo que han sido nuestros gobiernos progresistas con Hermes, Antonio y Miguel, hay una oportunidad de revalorización de las políticas que llevamos adelante y representamos. Además, el gobierno de Omar Perotti no tiene plan y sin respuesta a los mayores problemas de la gente. El socialismo quiere ser protagonista. También se dio que algunos correligionarios decidieron transitar otro camino político, y la muerte de Miguel Lifschitz nos afectó mucho. Hay un espacio del progresismo que es serio. Esta es una oportunidad de representarlo con Clara García y al equipo de Miguel porque nos acompañan varios de sus ministros. Un equipo con experiencia de gestión, y en mi recorrida por los territorios encuentro mucho reconocimiento a lo hecho.

—La tendencia indica que la grieta se impone y el electorado no se vuelca en mayoría hacia alternativas...

—A nivel nacional puede ser, en Santa Fe hay un espacio. En las primarias puede estar tironeado por los extremos de la grieta pero hay que ver cómo termina. El partido de gobierno tiene un debate político fuerte, hace que el gobierno de Perotti sea muy débil y se involucre en resolver su interna antes que los problemas. Y en la general el FP crecerá. Obvio que hay más esfuerzo de los medios porteños en la polarización, pero nuestro espacio tendrá una representación importante en Santa Fe. Hay un espacio que está cansado de la pelea vacía, de la peor foto, de quién endeudó más. Y mientras tanto 6 o 7 chicos de cada 10 son pobres, donde la deuda es gravísima y el Estado no está presente. Nosotros fortalecimos la salud pública y la educación pública, gestionamos con transparencia. Tenemos oportunidad de representar eso. Espero que Santa Fe demuestre que no es solamente la grieta.

—¿Cuánto cree que significa para la gente que ustedes sean "el legado de Lifschitz"?

—Los gobiernos que hicimos en Santa Fe son nuestra referencia política. Llevamos gente formada y que sabe gestionar. Pero también sobre Clara García y en mi caso la gente sabe de nuestra trayectoria, 30 años en el socialismo, no llegamos a la política ahora y nos conocieron gobernando. Es importante saber de dónde uno viene, y la perspectiva de futuro. Nuestra experiencia en gestión nos permite discutir el futuro de Santa Fe. Y defender Santa Fe, porque los gobiernos nacionales de Alberto, Cristina y Mauricio no le pagaron la deuda a Santa Fe, la discriminan, tiene más obra pública Córdoba que Santa Fe, el gobernador se calla y los senadores nacionales han sido partícipes de esa discriminación al votar los presupuestos. No hay que votar con el gobierno de turno sino por los intereses de Santa Fe. No pedimos un voto de confianza ciega sino de trayectoria y de ejemplo de vida: la política para nosotros es un servicio público, lo sabe por nuestra transparencia y honestidad.

—Entre lo dicho y lo hecho sobre algunos temas como ley de Humedales, reclamo de deuda con sentencia de la Corte, obras públicas, qué concluye?

—Y le agregaría a esa lista el tema de la seguridad. El oficialismo ha venido discriminando a Santa Fe y en eso ambos lados de la grieta se pusieron de acuerdo. Han dicho que porque éramos de otro signo político, y hoy que son del mismo partido que Nación vemos al ministro de Seguridad pidiendo fuerzas federales por los medios, lo que confirma esa discriminación estructural.

—¿Tiene margen el Frente Progresista para cuestionar la gestión de Perotti en seguridad pública?

—Cómo no vamos a tener margen si todo empeoró, si Perotti desarticuló los planes que teníamos, cerró el Nueva Oportunidad, el Vuelvo a Estudiar, el Abre, no compró equipamiento a la Policía, no pudo invertir los 3 mil millones de pesos que le mandó Alberto Fernández. La gente vive peor. Los homicidios y las balaceras crecieron. Por qué no vamos a tener margen si íbamos mejor, logrando bajar indicadores y con planes en marcha. Si me decís que hay otro plan y que está en marcha... pero ahora no hay plan y se destruyó lo que había. No se puede gobernar sin política de Estado, solo llegando con el eslogan Paz y orden y empeorar la situación de seguridad. El gobernador no tiene plan, y el que había del FPCS, que fue muy criticado, lo cerró. Si me toca ir como diputada exigiré otro mecanismo multiagencial, una agencia de decomiso de bienes del narcotráfico, generar discusión sobre las fuerzas federales que pagamos todos pero se quedan custodiando CABA y AMBA. Lo sé porque lo viví siendo intendenta. La gente reclama más que nunca por seguridad, además de inflación y el empleo.

—Usted dice que en el Congreso reclamará el pago de la deuda por coparticipación mal detraída. Pero el FPCS acaso no perjudicó el reclamo al adherir a un pacto fiscal de Macri en 2015?

—¡No! Obligó a poner a Macri en el pacto fiscal la adenda del pago de la deuda como requisito, y él no cumplió con eso. Macri hizo que todos los gobernadores, menos San Luis, lo firmaran, y Santa Fe hizo incluir un artículo con el pago de la deuda. Al año siguiente, el gobierno la sacó y cambió las reglas de juego, ellos que dicen venir a ponerlas, lo cambiaron al año siguiente y lo prorrogaron al siguiente. Lo que Mirabella debe explicar es porqué como senador calló y aprobó todos los presupuestos nacionales que no contemplaron ni el pago ni las obras que corresponden a Santa Fe. Echarnos la culpa de un pacto que Macri no cumplió... nada, unos y otros se pusieron de acuerdo en discriminar a Santa Fe.

—¿Qué reflexión le merece esta tendencia acentuada de acudir a caras conocidas de la TV como candidatos? La respuesta de quienes votan esas opciones es que la política profesional defraudó.

—Bienvenidos aquellos que tengan vocación política, y eso es un servicio público. Al mirar la salud, la educación pública, los espacios públicos, las rutas, me enorgullece decir que vengo de la política, que vivo en la misma casa, que no me enriquecí, que no tengo privilegios ni me salté la fila para vacunarme, y ayudé a transformar grandes cosas del Estado. Debe haber vocación de trabajar, vivir, recorrer, escuchar y defender a Santa Fe. La política no es asunto de eslogans ni de bromas.

—¿Por qué el FAP no logró la unidad y solo quedó el PS (y no todo) de un lado, y el resto enfrente?

—El FPCS sigue estando como FAP. Obvio que la muerte de Miguel modificó las visiones de cada uno, alguno decidió irse a otro frente y otro creyó que es momento de discutir liderazgos. Nosotros creemos que es momento de discutir un proyecto político, en eso estamos: proyecto progresista que piense en lo público. Para eso están las PASO. Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar, junto a Hermes, Antonio y Miguel, siempre con los mismos valores y tenemos una experiencia que queremos volcar. Vivimos como pensamos y es nuestra fortaleza. En el socialismo hubo una interna y los afiliados decidieron que yo presida al partido. Si hay sectores que quieren tener otra representación, para eso están las PASO.