La UNR realizará testeos preventivos a docentes, no docentes y estudiantes en las escuelas medias de la ciudad para aportar mayores cuidados que garanticen la presencialidad plena. "Lo establecen los protocolos y no lo está haciendo ninguna escuela de la provincia. Queremos volver de manera segura y cuidar como lo hicimos siempre la salud de nuestra comunidad", señaló el rector Franco Bartolacci luego de recorrer las aulas del Politécnico, en el marco de una tensa jornada por la decisión tomada en asamblea por los docentes nucleados en Coad de continuar trabajando bajo la modalidad de burbujas "hasta tanto se garanticen condiciones seguras para ampliar la necesaria presencialidad". El rector dijo que "no sólo están dadas las condiciones, si no que hay disposiciones de las carteras educativas, de la Universidad y la escuela que establece que se recuperen las clases presenciales". Ayer continuaron las reuniones para la vuelta con el compromiso de las autoridades de ajustar protocolos en caso de ser necesario, pero los docentes definieron esperar 72 horas para adecuar el protocolo para las actividades presenciales. A última hora, las autoridades de la UNR realizaron una presentación en el Ministerio de Trabajo para que dicte la conciliación obligatoria.

El pasado viernes, las autoridades del Politécnico comunicaban que hoy retornaba la presencialidad total "con los ajustes posibles y necesarios, implementaremos medidas de cuidado en relación a los recreos, garantizando siempre la ventilación cruzada en los espacios cerrados, conjuntamente con su sanitización". Pero el domingo a la noche, desde Coad anunciaron que se había decidido en asamblea continuar con las burbujas. "Consideramos que no se han agotado todas las instancias para evitar trabajar en el peor de los escenarios que plantea el CFE, en la condición de 'excepción' con un distanciamiento de apenas 50 centímetros así como muchas otras cosas importantes aún no resueltas", plantearon.

Desde el gremio que nuclea a docentes e investigadores de la UNR señalaron que "flexibilizar tanto las medidas de cuidado en una escuela con 1.300 estudiantxs, con el ingreso de variantes del virus SARS COV2 mucho mas transmisibles que la original es imprudente. Con las condiciones que nos proponen, no sería seguro habitar la escuela al 100%, sería un riesgo enorme tanto para lxs trabajadorxs y estudiantxs como para sus familias. Necesitamos medidas de seguridad serias, no nos vamos a prestar a una situación de 'hacer de cuenta' que nos cuidamos".

Ayer, desde muy temprano, el rector Bartolacci recorrió las aulas del establecimiento ubicado en Pellegrini al 200. "No sólo están dadas las condiciones, si no que hay una disposición del ministerio de Educación de la Nación, de la Provincia, de la Universidad y la escuela que establece que desde hoy (por ayer) se recuperan las clases presenciales", dijo el rector a Canal 3, para luego agregar que el Superior de Comercio y la Agrotécnica regresaron el pasado miércoles a la presencialidad completa.

Bartolacci le pidió a las autoridades gremiales "razonabilidad y responsabilidad", y a los docentes del Politécnico que den clases porque "están dadas todas las condiciones y el resguardo". En ese marco anunció que equipos de la Facultad de Bioquímica realizarán testeos preventivos en las escuelas medias, hoy en el Superior y hacia el fin de semana en el Politécnico. "La salud de nuestra comunidad está fuera de discusión como que hoy (por ayer) tenemos que volver a las aulas de manera completa como lo establecen las resoluciones vigentes", apuntó el rector.

De todos modos, los docentes definieron en una asamblea muy dividida tomarse hasta el viernes para volver a las clases presenciales. "Si mañana (por hoy) vamos y están las burbujas, daremos clases. Nos tomamos las 72 horas trabajando con burbujas mientras adecuamos el protocolo y tengamos precisiones sobre las medidas dispuestas por el Rector. La decisión de convocar a todos los estudiantes es de las autoridades", dijo el secretario general de Coad, Federico Gayoso.

"Hemos decidido hacer una presentación ante el Ministerio de Trabajo, solicitando se convoque en esa instancia a reunión urgente y se dicte la conciliación obligatoria a los efectos de garantizar el derecho al acceso a la educación de los los y las estudiantes del Politécnico y el cumplimiento de las disposiciones nacionales , provinciales y universitarias vigentes", comunicaron desde la UNR tras la decisión gremial.