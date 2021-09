La precandidata a senadora nacional por la lista Adelante, del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García, cuestionó “la falta de gestión” del gobierno provincial en el área de seguridad y consideró que el gobernador Omar) Perotti “tendría que estar llamando a la Junta Provincial de Seguridad, sentando en una mesa a la política, a la Justicia, al Poder Legislativo, a los intendentes; poner sobre la mesa el plan de seguridad y trabajar seriamente entre todos”. Las declaraciones de García tuvieron lugar luego de que en la ciudad de Rosario se produjeran seis asesinatos en el mismo día, además de la balacera contra la casa del ex intendente de Villa Gobernador Gálvez Jorge Murabito, y días atrás, el ataque a balazos contra la sede de la Asociación Empleados de Comercio. “La situación nos preocupa enormemente y es un tema que de ninguna manera debe teñirse de intereses mezquinos, de nada que no sea ocuparnos para volver a un camino de soluciones serias”, sostuvo la actual diputada provincial. “Quedó demostrado que la inseguridad es un tema muy complejo como para resolverlo con una frase que suena esperanzadora, como «la paz y el orden», pero si no hay atrás un plan que lo respalde, las consecuencias se pagan con más violencia y muertes”, agregó.

“No es momento para mezquindades, la situación es dramática y la única manera de empezar a resolverla es en conjunto. Por eso pedimos al gobernador que convoque de manera urgente a la Junta Provincial de Seguridad”, exigió García, quien también apuntó al gobierno nacional: “En un día como hoy, la ministra de Seguridad de la Nación (Sabrina Frederic) debería estar en Rosario dando la cara y poniéndose al frente de la situación”.

La Junta Provincial de Seguridad fue creada conforme el decreto 24/2015 del entonces gobernador Miguel Lifschitz, para institucionalizar un espacio de diálogo entre las diferentes esferas del Estado provincial en materia de seguridad pública. Se trata de un órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de esa área en el territorio provincial.