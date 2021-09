"La mayoría de los hechos de violencia que vivimos en las últimas horas tienen como factor común una organización desde la cárcel. La inteligencia criminal dentro de los penales, en las causas que toman los fiscales, es fundamental", tuiteó ayer el intendente Pablo Javkin. "El sistema está para que alguien que comete un delito sea condenado y cumpla la condena. Cuando en la cárcel no se impide que siga cometiendo delitos, o incluso se lo facilita, ponemos en jaque todo. En Rosario tenemos 120 custodias asignadas a imputados o testigos de causas importantes. Ayer (por el lunes) asesinaron a un imputado que tenía custodia en su casa, pero no en su lugar de trabajo. Le quitamos un patrullero a los vecinos para cuidar un testigo y encima se hace mal", apuntó. "Lo venimos reclamando. Rosario está en los titulares nacionales cuando ocurren estas cosas. Entonces, que actúen las fuerzas federales, y hoy las necesitamos acá. Cuiden más a Rosario. No nos dejen solos cuando más lo necesitamos".